Noua colecție Fall 2016 realizată de Andreea Tincu: Involontaire

Noua colectie "Fall 2016" realizata de Andreea Tincu se intituleaza sugestiv "Involontaire" si este inspirata din sentimentele pe care le-a avut si le are citind "In cautarea timpului pierdut" de Marcel Proust.

Paltonul cu inchidere fara nasturi, doar prin cordon sau brau lat, capa din stofa de lana si cashmire, pantalonii evazati sunt piese vestimentare cu un aer vintage, pe care le poti purta insa si maine, impasibile la ceea ce se numeste trecerea timpului.

Broderiile manuale, gulerele si mansetele detasabile, talia inalta, manecile cu incretire, mansetele late si stramte la bluze, inchiderile cu butoni cusuti manual, lungimile rochiilor midi, 7/8 sau maxi, sunt doar cateva dintre elementele pe care esti invitat sa le descoperi in colectia Involontaire.

Florile din lumea lui Proust prind viata in colectia Involontaire, devenind tema centrala a imprimeurilor. Colorate in portocaliu, rosu, violet sau alb, in albastru si indigo, verde sau galben, va propun buchete de cale cu trandafiri, albastrele cu orhidee, magnolii cu crizanteme sau dalii cu leelawadee (plumeria).

Dupa data de 15 septembrie, vei putea achizitiona colectia online, prin site-ul www.andreatincu.com, unde vei fi primita intr-un spatiu virtual „reamenajat” pentru tine intr-un stil absolut nou, inclusiv cu video la fiecare tinuta.

Aflati amanunte de pe andreatincu.me.