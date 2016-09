Noul Ford KA+ prezentat în premieră la Red Bull Soapbox Race din Cluj-Napoca

Ford este prezent pentru prima oară la Red Bull Soapbox Race, unde va expune în premieră noul model Ford KA+.



Red Bull Soapbox Race este o cursă de mașini mai puțin obișnuită, mai exact un Grand Prix al mașinilor artizanale, fără motor, al căror combustibil este curajul, gravitația, dar și puțin Red Bull. Aflat la a doua ediție în România, evenimentul Red Bull Soapbox Race, se desfășoară anul acesta la Cluj-Napoca, în parcul Colina.



Noul model Ford KA+ , o mașină de mici dimensiuni, compactă, vine cu o nouă înfățișare mult mai dinamică, un consum mult mai eficient și un spațiu interior extrem de generos pentru cinci persoane, fiind o alternativă foarte atractivă pentru cumpărătorii din România care își doresc o mașină elegantă și bine echipată.



„Ne dorim sa atragem tinerii in procesul de cumparare a modelului KA+ si de aceea, ne-am gandit ca Soapbox Race este evenimentul ideal pentru a expune in premiera in Romania, acest model”, a declarat Attila Szabo, director general Ford România. „KA+ se alatură gamei Ford de autoturisme de mici dimensiuni si oferă o alternativă nouă pentru cumpărătorii care doresc un autoturism stilat, bine echipat şi de înaltă calitate’’, a adăugat acesta.



Clienţii din România pot comanda acest model începând cu această lună, iar primele unităţi vor ajunge in ţară in aproximativ 30 de zile; noul Ford KA+ este un hatchback cu 5 uşi bazat pe platforma globală Ford pentru autoturisme de mici dimensiuni şi oferă spaţiu generos pentru cinci persoane.



Spaţiu generos pentru cinci persoane



KA+ este puţin mai scurt decât Fiesta, dar este cu 29 de milimetri mai înalt, cu un interior optimizat care oferă cel mai mare spaţiu în zona capului pentru pasagerii din faţă şi spaţiu pentru picioare pentru pasagerii din spate în clasa din care face parte.



KA+ este un autoturism foarte practic, având un portbagaj cu capacitate de 270 de litri – suficient pentru două valize mari – plus plierea 60/40 a banchetei spate şi 21 de spaţii de depozitare pentru obiecte mici în habitaclu.



Zonele de depozitare includ MyFord Dock în centrul panoului de bord, care permite pasagerilor să depoziteze, monteze şi încarce dispozitive mobile precum telefoane şi sisteme de navigaţie, precum şi spaţii de depozitare în portierele din faţă care pot susţine o sticlă de 1 l, o sticlă de 0.5lşi o umbrelă mică. Un spaţiu de depozitare ascuns lacapătul panoului de bord este accesibil doar când uşa şoferului este deschisă, permiţând ascunderea obiectelor valoroase.



Inspirându-se din cel mai recent limbaj de design Ford, exteriorul stilat, bine proporţionat, are o grilă trapezoidală distinctă montată la înălţime cu faruri mari, care se continuă pe capotă. Toate modelele KA+ oferă un finisaj inteligent, integrat, cu detalii cromate pentru grila din faţă, iar barele de protecţie, mânerele portierelor şi oglinzile exterioare au aceeaşi culoare ca şi caroseria.



Interiorul are un finisaj granulat atrăgător pe panoul de bord şi materiale ornamentale contemporane rezistente, cu o culoare stilată cenuşiu închis. Accentele cromate distinctive sunt aplicate în zone tactile cu vizibilitate sporită precum mânerele de deschidere a portierelor, butoanele de control al consolei centrale şi fantele de ventilaţie.



Grup motopropulsor manevrabil şi economicos

Noul KA+ are o gamă de grupuri motopropulsoare simplificate bazate pe noul motor pe benzină eficient Duratec de 1,19l. Disponibil în versiuni de 70 CP şi 85 CP, motorul de 1,19 l este derivat din aceeaşi gamă ca motorul de 1,25 l disponibil pentru Fiesta şi are temporizare variabilă dublă independentă a arborelui cu came care sporeşte performanţa, eficienţa consumului de carburant şi reduce emisiile.



Combinat cu o transmisie manuală cu cinci viteze standard, motorul de 1,19 l a fost construit pentru a oferi eficienţă şi manevrabilitate, cu o plajă largă a cuplului ce face ca autoturismul să fie uşor şi plăcut de condus atât în oraş cât şi la drum lung.



Anvelopele cu rezistenţă redusă la rulare şi detalii aerodinamice îmbunătăţite, precum bara de protecţie faţă şi deschiderile grilei contribuie de asemenea la eficienţa îmbunătăţită. Ambele opţiuni de motor au emisii CO2 de 114 g/km şi un consum mixt de carburant de 5,0 l/100 km (56,5 mpg).**



Agil, plăcut de condus şi confortabil

Noul KA+ a fost dezvoltat pentru a asigura o dinamică agilă şi a fi uşor de condus, satisfăcând aşteptările ridicate ale clienţilor europeni.



Pentru a oferi dinamica şofatului dorită, KA+ are un şasiu unic cu caracteristici special concepute, inclusiv sistemul de direcţie, arcurile şi amortizoarele, bara anti-ruliu faţă, axul de torsiune spate şi anvelopele, precum şi un sub-cadru faţă şi suporturi ale motorului îmbunătăţite.



De asemenea, vehiculul a trecut printr-un program extins de dezvoltare pentru a asigura confort şi rafinament îmbunătăţite în condiţii de şofat specific europene, graţie mai multor măsuri precum minimalizarea zgomotelor cauzate de vânt, trafic şi grupul motopropulsor.



După reglarea finală şi operaţiunile de dezvoltare de la centrul european de testare Ford de la Lommel Belgia, şi după test drive-urile extinse de pe drumurile europene, KA+ oferă clienţilor o experienţă plăcută şi confortabilă.



O gamă extinsă de echipamente standard, cu două opţiuni de motor

Clienţii pot selecta dintre cele două versiuni KA+, un model standard de 70 CP şi un model de 85 CP care are în plus:

• Aer condiţionat manual

• Sistemul Ford de comunicaţii şi divertisment activat vocal SYNC, care permite activarea vocală a unei game variate de aplicaţii pentru smartphone

• Ford MyKey, care permite proprietarilor să seteze limitele maxime ale vitezei şi volumului audio şi se asigură că funcţiile de siguranţă nu sunt dezactivate. MyKey este o tehnologie ideală pentru părinţii care permit şoferilor tineri şi neexperimentaţi să le conducă maşinile



Toate modelele KA+ oferă specificaţii extinse standard inclusiv geamuri faţă şi oglinzi exterioare actionate electric, închidere centralizată cu telecomanda, sistem de siguranţă cu 6 airbag-uri, Electronic Stability Control cu funcţia Hill Start Assist, Speed Limiter.



Atunci când aleg modelul de 85 CP, clienţii pot specifica o gamă de funcţii opţionale atractive care includ: aer condiţionat automat, volan imbracat in piele, scaune faţă încălzite, senzori de parcare spate, geamuri spate actionate electric şi oglinzi exterioare rabatabile electric şi încălzite, geamuri fumurii şi jante aliaj 15”.



„Alegerea unui autoturism compact nu ar trebui să însemne un compromis”, a declarat Darren Palmer, directorul liniei de vehicule de mici dimensiuni, Ford Europa. „Noul KA+ satisface standardele trasate de autoturismele compacte Ford Fiesta, B-MAX şi EcoSport, oferind stil, spaţiul, tehnologia avansată şi rafinamentul pe care şi le doresc clienţii europeni.”









** Cifrele declarate privind consumul de carburant – energie, emisiile CO2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile tehnice ale Regulamentelor Europene (CE) 715/2007 şi (CE) 692/2008 cu cele mai recente modificări. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru o versiune de vehicul şi nu pentru un singur autoturism. Procedura de testare standard aplicată permite comparaţia între diverse tipuri de vehicule şi diverşi producători. În plus faţă de consumul de carburant al unui autoturism, comportamentul şoferului şi alţi factori non-tehnici joacă un rol în determinarea consumului de carburant / energie, emisiilor CO2 şi autonomiei electrice a unui autoturism. CO2 este principalul gaz de seră responsabil pentru încălzirea globală.