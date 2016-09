Noul model Ford Fiesta ST200 prezentat în premieră la Raliul Iașului 2016

Ediția limitată Ford Fiesta ST200 este prezentată în premiera la ediția din acest an a Raliului Iașului al carui start este în această seară • Ford este mașina oficială a etapei de raliu de la Iași, încă din 2013, prin dealerul său ATI Motors Holding • După startul oficial al Raliului și prezența pe celebra probă specială Râpa Galbenă, modelul Ford Fiesta ST200 va putea fi admirat în showroomul Ford din Iași • Noul Ford Fiesta ST200 este disponibil acum pentru comenzi și în România, cu preturi începand de la 23,950 Euro TVA inclus, varianta în trei uși cu motor 1.6 EcoBoost 200 CP, cutie manuală în 6 trepte

Prin intermediului dealer-ului ATI Motors din Iași, Ford va fi și anul acesta mașina oficială a etapei de raliu din inima Moldovei, context în care va fi prezentat publicului în premieră, modelul în ediție limitată, Fiesta ST200.



Cel mai puternic model Fiesta construit vreodată iși va face simțită prezența pe celebra probă specială de la Râpa Galbenă, în această seară, urmând ca după acest moment mașina să poată fi admirată și în showroomul Ford al dealerului ATI Motors.



„Ne bucurăm că marca Ford va fi aproape de publicul participant la etapa de raliu din acest weekend de la Iași. Ca de fiecare dată în ultimii 3 ani și în 2016 Ford prezintă o noutate aici și anume micul, dar sportivul model Fiesta ST 200, pe care toți cei interesați il pot deja comanda la dealerii noștri din în treaga țară”, a declarat Cristian Prichea, director de vânzări Ford România.





Noul Ford Fiesta ST200, este acum disponibil și în România cu prețuri începând de la 23,950 Euro TVA inclus. Cu un motor 1.6 EcoBoost, modelul Fiesta ST 200 produce cu 10% mai multă putere și vine cu 20% mai mult cuplu față de modelul anterior, atingând 100 km/h în doar 6,7 secunde.



Pe lângă culoarea exclusivistă a exteriorului și jantele din aliaj de 17 inch, Fiesta ST200 include de asemenea etriere vopsite în roșu și un interior îmbunătățit cu scaune față unice, tapițerie parțial din piele, Charcoal Recaro și cusături argintii contrastante, plăcuțe de protecție iluminate și centuri de siguranță cu detalii argintii.



Ca și Fiesta ST, modelul ST200 oferă cateva funcții optimizate pentru o mai bună virare și agilitate sporită folosind un sistem îmbunătățit Torque Vectoring Control și control electronic al stabilității (ESP) cu 3 moduri, direcție frontală special modificată, arc unic față și spate și setări amortizor cu centru de gravitate mai mic de 15 mm, raport al direcției mai accentuat de 13,69:1 și brațe de direcție mai scurte.



Modelul Fiesta ST lansat în 2013, oferind 182 CP și cuplu de 240 Nm pentru un motor EcoBoost de 1,6 l și accelerație (0-100 km/h) în 6,9 secunde – s-a poziționat rapid ca cel mai bun hatchback compact de înaltă performanță în Europa și a câștigat peste 20 de premii în toată lumea în primul an de vânzare. Ford a vândut de atunci 30.000 de modele Fiesta ST în Europa.



Ford lansează modelul Ford Fiesta ST200 la 40 de ani de la primul model Fiesta ieșit de pe linia de producție, în 1976.



Ford Fiesta ST200 a fost prezentat publicului la nivel european în cadrul Salonului Auto de la Geneva din acest an, iar ulterior în luna iunie, în cadrul binecunoscutului eveniment automobilistic din Marea Britanie- GoodWood Festival of Speed.