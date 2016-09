Nu mai e mult până în vârf

Ceea ce s-a aşteptat de la începutul US Open, s-a întâmplat: Serena Williams şi Simona Halep s-au întâlnit în sferturil turneului feminin. Nici de data aceasta, Simona n-a reuşit să câştige, dar la capătul unui meci de două ore şi un sfert, americanca a câştigat cu 6-2, 4-6, 6-3 şi s-a calificat în semifinale, dar a pierdut primul set din acest turneu. Halep îşi amână câştigarea primului Grand Slam din carieră, însă evoluţia ei de la acest turneu îi oferă speranţe pentru acest vis. Jocul româncei a înregistrat un progres semnificativ în această vară, dar Serena Williams rămâne încă greu de biruit. Pe arena “Arthur Ashe”, Simona Halep a oferit momente de tenis entuziasmant, mai ales în setul al doilea. Williams a fost din nou o maşină de servit aşi (18), iar jocul ei la fileu a fost imbatabil. Pusă să alerge şi să lovească din spatele terenului, Williams este o jucătoare normală. Din nefericire, jucătoarea română nu a reuşit decât într-un set să o coboare printre pământence.

Simona Halep a început în forţă toate cele patru meciuri disputate anterior la US Open, dar cu Serena Williams, ea a fost pusă pentru prima dată în mare dificultate în startul întâlnirii. Americanca a făcut 3-0 în şase minute, cu break în game-ul al doilea, cu cinci aşi şi cu şapte lovituri direct câştigătoare. Nivelul Serenei a mai scăzut apoi, şi pe fondul unui serviciu cu mult efect al româncei, dar şi pe cel al mingilor trimise mai în adâncime. Halep a mişcat-o mai mult pe adversară, care nu a mai lovit din poziţii comode şi rezultatele au început să apară pe tabelă. Fără să facă puncte cu lovituri direct câştigătoare (prima a reuşit-o în jocul al şaselea), doar din greşelile neforţate ale Serenei Williams românca s-a apropiat la 2-3. Game-ul al cincilea a fost primul pierdut de Williams pe propriul serviciul la acest turneu, din 38 jucate.La acest scor, a urmat un game lung, de aproape zece minute, în care Halep a avut şansele ei de a egala. şi-a cedat serviciul însă cu o dublă greşeală şi soarta setului nu a mai putut fi schimbată, 6-2, pentru Serena în 33 de minute. În setul al doilea, jocul Simonei Halep s-a transformat radical. Ea a reuşit să lungească schimburile de mingi, să găsească unghiuri imposibile şi să continue translaţia adversarei dintr-o parte în alta a terenului. Obligată să lovească din alergare, Williams nu a mai reuşit să puncteze cu uşurinţă şi numai serviciul a mai ţinut-o în viaţă. După ce a fost condusă cu 0-1, românca a salvat şapte mingi de break şi a revenit de la 0-40. A egalat, apoi a reuşit un nou break, deşi Serena a servit trei aşi consecutiv de la 15-40. Românca a gestionat avantajul până la 5-4 şi a ratat o minge de set pe serviciul rivalei. La acest scor, cele două jucătoare au disputat cel mai lung game al meciului, peste 12 minute. Cinci mingi de break a salvat Halep, care a fructificat a patra şansă de set în acest game, a cincea în total, impunându-se cu 6-4, după alte 65 de minute. În decisiv, ele au mers cu serviciul până la 2-1 pentru Williams, care a reuşit break-ul. A fost rândul jucătoarei americane să gestioneze avantajul până la final şi a câştigat cu 6-3, după alte 36 de minute

În semifinale, Williams se va înfrunta cu Karolina Pliskova din Cehia (24 de ani, 11 WTA), care a dispus de croata Ana Konjuh (18 ani, 92 WTA), cu scorul de 6-2, 6-2 în 59 de minute. Cea de-a doua semifinală, Angelique Kerber (2WTA) – Caroline Wozniacki (74) s-au disputat în timpul nopţii.

Ieri s-au disputat şi ultimele două partide din sferturile masculine. După un meci care s-a arătat a fi cel mai frumos din turneul masculin, Kei Nishikori (Japonia, 6 ATP) l-a eliminat pe al doilea favorit, britanicul Andy Murray, în trei ore şi 52 de minute, scor 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5. Murray a suferit a doua înfrângere în ultimele 28 de partide, iar până la competiţia de la New York a disputat şapte finale de ATP, jucând de asemenea toate finalele de Grand Slam din aces an. De asemenea, s-a calificat şi elveţianul Stanislas Wawrinka (favorit, nr. 3), care a dispus cu 7-6,4-6,6-3, 6-2 (3 ore şi 12 minute) de argentinianul Juan Martin del Potro. Wawrinka îl va întâlni în această seară pe Nishikori, iar Novak Djokovic, pe francezul Gaël Monfils. Alte rezultate de la US Open:

Dublu masculin, sferturi de finală: Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (Franţa) – Robert Lindstedt / Aisam Qureshi (Suedia ./ Pakistan, nr. 1) 6-3, 6-4; Jamie Murray / Bruno Soares (Marea Britanie / Brazilia, nr. 4) – Chris Guccione / André Sa (Australia / Brazilia) 7-6, 2-6, 6-3; Feliciano Lopez / Marc Lopez (Argentina, nr. 8) – Bob Bryan / Mike Bryan (SUA, nr. 3) 7-6, 4-6, 6-3; Pablo Carreñas / Guillermo Garcia (Spania, nr. 12) – Lukasz Kubot / Alexander Peya (Polonia / Austria) 7-6, 6-7, 6-4.

Dublu feminin, sferturi de finală: Caroline Garcia / Kristina Mladenovic (Franţa, nr. 1) – Sania Mirza / Barbora Strycova (India / Cehia, nr. 7) 7-6, 6-1; Martina Hingis – Coco Vandeweghe (Elveţia / SUA, nr.6 ) – Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (Cehia, nr. 16) 6-1, 6-2; Bethanie Sands / Lucie Safarova (SUA / Cehia, nr. 12) – Asia Muhammad / Taylor Townsend (SUA) 6-1, 6-2; Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (Rusia, nr. 5) – Andreja Klepac / Katarina Srebotnik (Slovenia, nr. 13) 6-4, 6-2.

Dublu mixt, semifinale: Coco Vandeweghe / Rajeev Ram (SUA, nr. 7) – Anna-Lena Grönefeld / Robert Farah (Germania / Columbia) 7-6, 6-4; Laura Siegemund / Mate Pavic (Germania / Croaţia) –Chan Yun Jan / Nenad Zimonjic (Taiwan / Serbia) 7-6, 7-5.

Simona mulţumită, Serena strânge din nas

Simona Halep: "Cred că a fost un meci bun. Am jucat bine, puteam şi mai bine în acele momente când am avut ocazia. Dar cred că nivelul a fost ridicat. Serena a jucat foarte bine. Este cea mai bună jucătoare, serviciul ei a fost «uriaş». A fost greu. Sunt puţin tristă, dar trebuie să privesc la lucrurile pozitive, pentru că sunt multe, şi să merg înainte. Acesta a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată împotriva Serenei. Am simţit că sunt foarte aproape şi am şanse să câştig".

Serena Williams: "Mă bucur că am fost testată. Cred că nivelul adversarei mele a crescut în setul doi, dar eu am avut câteva oportunităţi de care nu am profitat. Aş fi putut juca mai bine în setul doi. Este o satisfacţie mare în meciurile de trei seturi, dar o simţi mai târziu. Când joci vrei să câştigi repede, uşor şi în două seturi"