Număr record de refugiați care au ajuns pe insulele grecești în ultimele 24 de ore

Peste 460 de migranţi şi refugiaţi au ajuns în 24 de ore pe insulele elene din Turcia, cel mai mare număr din ultimele săptămâni, în pofida unui acord între Uniunea Europeană şi Ankara, din luna martie, menit să închidă această rută.

Autoritatile elene au inregistrat 462 de veniri de luni dimineata pana marti dimineata, fata de 149 in ziua precedenta. Majoritatea migrantilor au ajuns pe insulele Lesbos si Kos, din Marea Egee.

Numarul este relativ mic in comparatie cu cel al solicitantilor de azil care incearca sa ajunga in Italia din Africa – circa 6.500 de migranti au fost salvati luni in largul coastei libiene, potrivit Pazei de Coasta italiene – si mult mai mic decat cel cu care s-a confruntat Grecia vara trecuta.

realitatea.net