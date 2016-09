Numărul contractelor de muncă pe salariul minim a crescut la 44% în 2016

'Conform datelor infograficului, marea majoritate a contractelor înregistrate în România în martie 2016 (86%) se situau sub nivelul salariului mediu, în timp ce aproape jumătate (44%) din contracte sunt la nivelul salariului minim sau sub acesta. Mai exact, în martie 2016, 5.337.819 contracte (86%) erau remunerate sub salariul mediu pe economie - adică sub suma de 2.879 lei brut (calculat de INS), iar 2.717.078 de contracte se situau la nivelul salariului minim sau sub acesta', se menţionează în studiul realizat de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

În acelaşi timp, mai puţin de un sfert dintre contractele înregistrate sunt pe salarii mai mari decât salariul mediu pe economie, iar procentul acestora e în uşoară scădere în ultimii ani - de la 13% (783.282) în 2014 la 12% (731.457) în 2016.

Totodată, conform datelor din infografic procentul contractelor pe salariul minim s-a triplat din 2011 până în 2015. Dacă în anul 2011 doar 8% din contracte erau la nivelul salariului minim, în 2015 procentul acestora crescuse la 27%. În cifre absolute, asta înseamnă o creştere de la 444.110 contracte la nivelul salariului minim în 2011 la 1.571.363 în 2015.

capital.ro