O școală din Danemarca are clase formate doar din copiii migranților

Impotriva unei scoli din Danemarca au aparut acuzatii de rasism deoarece aceasta si-a impartit elevii pe clase in functie de proveninta lor etnica. Incepand cu noul an scolar, in scoala gimnaziala dintr-o suburbie a orasului Aarhus exista patru clase primare care sunt formate doar din copii din familii de migranti.

In alte trei clase, copiii sunt impartiti in mod egal, cu nationalitate daneza sau fara. In felul acesta, scoala incearca sa impiedice plecarea elevilor cu nationalitate daneza la alte scoli.

In timp ce in 2007 unul din patru elevi avea alta proveninta etnica, acum deja patru din cinci elevi provin din familii de migranti.

hotnews.ro