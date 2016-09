O echipă de nota 3

Probabil nici cei mai pesimişti fani ai CSM Politehnica nu se aşteptau ca echipa favorită să piardă în maniera în care a pierdut partida cu FC Botoşani, disputată duminică. Oaspeţii au dominat la toate capitolele, rezultatul final, 0-1, fiind blând dacă ţinem cont de aspectul meciului. Un meci în care oaspeţii au câştigat la toate capitolele, la posesie chiar cu o cifră uluitoare, 58%!!! Diferenţe uriaşe au fost şi la determinare, atitudine, inspiraţie, echipa din nordul Moldovei impunându-se şi la alte capitole: 7-11 la şuturi, 5-7 la încercări cadrate, 3-5 la cornere, 18-31 la lovituri libere!

Fără a lua din meritele oaspeţilor, principala explicaţie a diferenţelor incredibile este evoluţia ieşenilor, care au fost o apă şi un pământ. Dacă lipsa de inspiraţie a antrenorului Nicolo Napoli ori evoluţia palidă a ofensivei au devenit lucruri obişnuite, a surprins multitudinea de gafe făcute în defensivă. Redusă faţă de rundele precedente la o linie de patru şi având în faţă un singur scut, Mitic, linia de apărare a fost depăşită des de rapida tripletă Golofca – Herghelegiu – Astafei, infiltrările lui Istvan Fülöp din linia a doua fiind un alt element care i-a pus pe picior greşit pe ieşeni. Acest lucru denotă slaba pregătire tactică a partidei, mai ales că aspectul jocului oaspeţilor a fost acelaşi ca în startul sezonului.

Şi lucrul slab de la antrenamente în privinţa construcţiei s-a simţit. Deşi, după cum am precizat şi în cronica partidei, au avut în faţă o linie defensivă formată din fotbalişti cu statut de rezerve, Patache şi Popovici, un debutant în Liga I, Burcă şi un altul under 21, Miron, ieşenii nu au fost în stare să-l pună cu adevărat în dificultate pe Iliev. Cu toate că “pivotul” Golubovic a plecat din vară, CSM a jucat iarăşi preponderent cu mingi lungi pe care Cristea nu are cum să le speculeze. Deşi Iaşul a jucat cu două vârfuri, am pomenit doar de Cristea, pentru că Piccioni nu a contat iarăşi, italianul, indolent şi mereu în contratimp, fiind pe teren doar din ambiţia demnă de cauze mai bune a lui Napoli. Pe lângă pregătirea precară a jocului, antrenorul nu a reuşit nici să-şi capaciteze elevii, nici să-i trezească, nici să efectueze schimbări inspirate. Chiar dacă ultimul aspect nu mai miră, fiind o obişnuinţă, duminică a fost atins un nou punct de maxim. Să joci cu Târşa mijlocaş stânga, să-l ţii 90 de minute pe teren pe Piccioni, să-l scoţi iarăşi pe Cristea, care, chiar dacă n-a fost în apele lui, a fost viu şi poate oricând să rezolve un meci, seamănă cu a-ţi bate singur cuie în talpă.

O altă ciudăţenie este legată de comportarea faţă de jucătorii aduşi în vară (Roman a fost dat afară repede, iar Martin şi Sato lustruiesc banca de rezerve, întrebarea firească “de ce au mai fost aduşi?” fiind rostită de mulţi) şi faţă de jucătorii crescuţi la Iaşi: Bădic şi Creţu sunt în afara lotului, Boiciuc nu are, teoretic, cum să fie mai slab decât Piccioni.

Trăgând linie, un meci de uitat repede de către ieşeni şi, din păcate, o nouă lecţie oferită de FC Botoşani, formaţie care, cu un buget mai mic, care primeşte de la oficialităţile locale de aproape opt ori mai puţin decât CSM, cu jucători fără nume sonore, care au salariile reduse cu 25% au surclasat şi din punct de vedere sportiv, nu numai organizatoric, o formaţie ai cărei şefi se încăpăţânează să meargă pe principii care nu au de-a face cu performanţa.

Iar a arunca vina situaţiei actuale a clubului doar pe umerii jucătorilor, aşa cum s-a întâmplat la conferinţa de presă, când preşedintele Prunea a pomenit doar în treacăt de vina lui şi a antrenorului Napoli, punându-i, în schimb, în mod repetat la zid doar pe fotbalişti reprezintă o eroare. Nu numai pentru că fotbalul e un sport de echipă, ci pentru că punctul în care s-a ajuns a tot fost anunţat de gafele pe bandă rulantă comise în ultima perioadă pe toate palierele clubului.

Doar dacă măcar în al doisprezcelea ceas se va înţelege acest lucru şi se va acţiona în consecinţă, CSM are posibilitatea de a-şi reveni şi ajunge acolo unde şi-a propus şi unde ar fi normal să se claseze dacă luăm în considerare peisajul actual al Ligii I.

CSM-catalog

Grahovac (3,5) – câteva ezitări, care nu au lăsat urme în timpul meciului; urcarea în careul advers, din prelungiri, a generat eliminarea lui Voicu.

Voicu (3) – mult prea nervos; a fost iertat de eliminare în minutul 60, apoi s-a sacrificat pentru echipă, luând al doilea galben, în prelungiri.

Mihalache (3) – depăşit uşor în repetate rânduri.

Frăsinescu (3) – lent, multe erori.

Ţigănaşu (3) – de nerecunoscut.

Böle (3,5) – două şuturi cadrate şi cam atât.

Mitic (3) – prins în morişca oaspeţilor.

Ştefănescu (3) – nimic notabil.

Ciucur (2,5) – a pierdut uşor mingea înaintea golului oaspeţilor, inexistent în atac.

Piccioni (2) – a jucat?

Cristea (3,5) – a încercat multe, a reuşit puţine.

V. Gheorghe (3) - nu a adus nimic nou.

Târşa (3) – în nota echipei.

Boiciuc a intrat în minutul 84.

Ultimele rezultate ale etapei a VII-a: FC Viitorul – Concordia Chiajna 2-1. Chiţu (’46, ’72) / Pena (’90); ASA Târgu Mureş - Dinamo 2-1 (0-0). Zicu (’77, ’87) / Rotariu (’60). Gnohere (D) a ratat un penalty în min. 31.