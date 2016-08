O echipă ocazională, din păcate

Cuplul Monica Niculescu / Sania Mirza a câştigat turneul de la New Haven, însă ele nu vor menţine colaborarea şi la US Open

* Perechea Monica Niculescu/Sania Mirza (România/India), cap de serie numărul 2, a câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 761.000 de dolari. Românca şi indianca au învins, în finală, cu scorul de 7-5, 6-4, într-o oră şi 31 de minute, cuplul Katerina Bondarenko/Chuang Chia Jung (Ucraina/Taiwan). În semifinală, Monica şi Sania au învins, în semifinale, perechea slovenă Andreja Klepac/Katarina Srebotnik, cu scorul de 2-6, 6-3, 10-8, iar cuplul Bondarenko / Chuang a trecut de principalele favorite, Timea Babos (Ungaria) şi Iaroslava Şvedova (Kazahstan), cu 6-3, 5-7, 10-7. Din păcate, colaborarea între Sania Mirza, cea mai bună jucătoare de dublu la ora actuală şi Monica, a fost una ocazională, neexistând încă posibilitatea unei colaborări de mai lungă durată. "Am întrebat-o pe Sania la Cincinnati, m-am gândit că poate vrea să jucăm aici. Am fost încântată când a spus că vrea. Sunt fericită că am întrebat-o, mai ales că am câştigat", a declarat Monica Niculescu, pentru site-ul WTA. Sania Mirza a afirmat că stilul ei de joc se potriveşte cu al Monicăi Niculescu, astfel că a existat încredere: "Ne cunoaştem de mult timp, nu aveam de gând să joc în această săptămână, dar când Monica m-a întrebat, m-am gândit că putem câştiga". Deşi s-au impus la New Haven, cele două nu vor face pereche şi la US Open, unde Sania Mirza va juca alături de Barbora Strycova, iar Monica Niculescu cu Vania King. "Sper să nu fie ultima oară când joc alături de Sania", a mai spus Niculescu.

* Proba de simplu a fost câştigată de poloneza Agnieszka Radwanska (nr. 4 mondial), care a învins-o în finală cu 6-1, 7-6 (96 de minute) pe ucraineanca Elina Svitolina (23). Jucătoarea poloneză a oţinut al doilea titlu al sezonului, după ce s-a impus şi la turneul de la Shenzhen.

* Tenismanul spaniol Pablo Carreno (49 ATP) a câştigat turneul de la Winston-Salem (SUA), obţinând astfel primul titlu al carierei. Pablo Carreno l-a învins pe compatriotul său Roberto Bautista, scor 6-7, 7-6, 6-4.

Cinci românce intră azi la US Open

* Ana Bogdan (117) s-a calificat pe tabloul principal la US Open şi o va întâlni în primul tur pe compatrioata sa, Sorana Cîrstea. Cele două românce nu s-au mai întâlnit până în prezent. În turul al doilea, învingătoarea ar putea juca împotriva Monicăi Niculescu, locul 57 WTA, dacă sportiva din Slatina o va învinge, în prima manşă, pe sportiva cehă Barbora Strycova, locul 19 mondial. În prima zi a US Open, vor evolua cinci dintre cele şase jucătoare române. Jucătoarele Monica Niculescu, Irina Begu, Ana Bogdan şi Sorana Cîrstea vor evolua luni în primul tur la US Open, conform programului anunţat pe site-ul oficial al competiţiei. Monica Niculescu o va întâlni pe sportiva cehă Barbora Strycova (19 WTA), în cel de-al patrulea meci de pe terenul 5, după confruntările Kyle Edmund (Marea Britanie) - Richard Gasquet (Franţa), Alizé Cornet (Franţa) - Mirjana Baroni (Croaţia) şi Brian Baker (SUA) - Federico Delbonis (Argentina). Primul meci va începe la ora 18.00, astfel că românca va evolua probabil după ora 23.30. Niculescu şi Strycova au fost adversare de şapte ori, scorul general fiind 4-3 în favoarea jucătoarei din Cehia. Pe terenul 14, vor juca în meciurile trei şi patru Irina Begu,. cu sportiva ucraineană Lesia Ţurenko şi Ana Bogdan cu Sorana Cîrstea, locul 88 WTA. Begu şi Tsurenko au mai fost adversare de trei ori. Românca s-a impus o dată, iar Ţurenko de două ori. Primele două meciuri de pe terenul 14 sunt Mihail Iujnîi (Rusia) - Martin Klizan (Slovacia) - ora 18.00 - şi Stéphane Robert (Franţa) - Andreas Seppi (Italia). Simona Halep va juca marţi, cu jucătoarea belgiană Kirsten Flipkens.