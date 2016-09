O fata de 16 ani a fost ucisa de un infractor eliberat conditionat pentru buna purtare

O tanara de 16 ani din judetul Timis a murit si un tanar a fost ranit in urma unui accident produs in urma cu doua saptamani de un sofer care a condus baut fara permis si care a fugit de la locul accidentului.

Soferul ucigas este un recidivist, eliberat conditionat din puscarie, unde ispasea o pedeapsa tot pentru conducere fara permis si contrabanda.

Raluca, o fata de 16 ani din satul timisean Iosif, avea tot viitorul in fata, dar viata ei a fost curmata brusc intr-o seara de la sfarsitul lunii august a acestui an.

Tanara, care mergea pe marginea drumului alaturi de un prieten, a fost spulberata de o masina condusa de Mircea Mihai Pantis, care conducea baut si fara a detine permis de conducere. Mai mult decat atat, dupa accident, Pantis s-a dus acasa, s-a spalat si s-a intors la locul faptei ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Ulterior, barbatul a fost retinut si arestat preventiv, fiind acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, fara permis si fuga de la locul accidentului.

Un document intrat in posesia „Adevarul”, scoate la iveala faptul ca la data producerii accidentului, Mircea Mihai Pantis era in termenul de executare a pedepsei de trei ani si 10 luni de inchisoare la care a fost condamnat in anul 2013.

Barbatul a fost, insa, eliberat conditionat, la inceputul acestui an, judecatorii considerand ca barbatul este reabilitat. Sentinta de eliberare conditionata nu a fost contestata de procurori.

