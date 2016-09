O masina in care se aflau cinci butelii cu gaz a fost descoperita in apropiere de catedrala Notre-Dame

O masina in care se aflau cinci butelii cu gaz a fost descoperita in noaptea de sambata, 3 septembrie, spre duminica, in apropiere de catedrala Notre-Dame din Paris, anunta Le Figaro.

Masina, un Peugeot 607 cu luminile de avarie pornite, nu avea numere de inmatriculare si se afla pe Quai de Montebello, in arondismentul 5.

O alta butelie cu gaz, de aceasta data goala, se afla pe locul din fata.

HotNews