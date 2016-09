O nouă gogoașă electorală: 15.000 de lei de la stat, primă de căsătorie şi pentru naşterea celui de-al treilea copil

Deputatul ex-UNPR Iacob Puscas a depus un proiect de lege care prevede ca tinerii de pana la 35 de ani care se casatoresc sa primeasca de la stat o "prima pentru recunoasterea contributiei aduse societii prin casatorie", iar familiile in care se naste al treilea copil o "prima pentru recunoasterea contributiei aduse natiunii", ambele in valoare de 15.000 lei.

Parlamentarul a apelat in expunerea de motive la citate din Biblie, aratand ca "in familie prin dragostea sotilor iau nastere copii", iar "casatoria, ca legatura naturala pe viata intre un barbat si o femeie, a fost data de Dumnezeu primilor oameni in rai", citeaza Mediafax.

"Intemeierea unei noi familii tinere este o celula vie pentru natiune care prelungeste existenta acesteia, (...) familia puternica va face si natiunea noastra de nedestructurat", fiind "principalul atu impotriva celor care ravnesc la tara noastra", mai argumenteaza Puscas.

Astfel, familiile biparentale vor primi "prima pentru recunoasterea contributiei aduse natiunii" de 15.000 de lei la nasterea celui de-al treilea copil. De asemenea, familiile cu trei copii vor primi o alocatie suplimentara in valoare de 50% din salariul minim brut, potrivit proiectului de lege.

Initiativa legislativa prevede ca parintii cu cel putin trei copii minori nu platesc impozit pe venit din salarii si platesc doar 50% din impozitul pe alte activitati producatoare de venit, iar mamele cu cel putin trei copiii beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu doi ani pentru fiecare copil, dar nu mai mult de opt ani.

In plus, tinerii pana in 35 de ani ar urma sa primeasca in momentul casatoriei o "prima pentru recunoasterea contributiei aduse societatii prin casatorie" de 15.000 de lei, insa daca divorteaza in primii cinci ani de casatorie sunt nevoiti sa inapoieze banii statului in trei luni de la divort. De asemenea, tinerii casatoriti sunt scutiti de impozitul pe venituri din salarii.

De asemenea, prin exceptie de la prevederile Codului fiscal, TVA pentru produsele de igiena si ingrijire destinate copiilor in varsta de pana la 6 ani inclusiv este de maximum 5%.

In proiect este prevazut ca de aceste prevederi beneficiaza si familiile monoparentale, insa doar in cazul decesului unuia dintre soti. De aceleasi prevederi beneficiaza si familiile care au si copii adoptati.

Beneficiarii legii ar fi familiile numeroase devenite astfel in ultimii 5 ani de la intrarea in vigoare a legii, dar si tinerii de sub 35 de ani care s-au casatorit in ultimii 5 ani.

Proiectul a fost depus la Senat, in procedura de