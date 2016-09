O româncă este șefă de promoție la Universitatea Sorbona din Paris

O româncă în vârstă de 21 de ani a reușit să încheie facultatea în cadrul Universității Sorbona din Paris ca șefă de promoție.

Tânăra Andreea Grad este originară din comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița Năsăud, și dorește să continue studiile tot în Franța. Ea a fost, deja, admisă la Masterul de Științe Politice și Relații Internaționale. Acest program de studii este realizat de Universitatea Sorbona, în colaborare cu Universitatea Pantheon-Assas, ambele din Paris.

Tânăra româncă a făcut liceul în Bistrița, la Colegiul Național Andrei Mureșanu, iar la Bacalaureat a luat nota 9,90. În următorii ani, Andreea se va specializa în drept și economie.A colaborat cu Ambasada României din Paris

„Alegerea unei facultăţi reprezintă cel mai mare challenge al ultimului an de liceu. Pentru mine a fost relativ simplu, îmi doream să studiez în Franţa încă din clasa a 10-a când, în cadrul unui schimb de experienţă şcolar, organizat de către Primăria Municipiului Bistriţa, am avut ocazia să cunosc acest nou univers. Şi cum e relativ ieftin să visezi, am început şi eu”, a declarat Andreea Grad.