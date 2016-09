O sportivă care a participat la Rio nu vrea să dea mâna cu Cioloș și Iohannis

Este vorba despre Andreea Arsine, care a luat startul in proba de mars de la Rio, de 20 de kilometri, incheind cursa pe locul 41 din 75 de sportive. Aceasta acuza dezinteresul autoritatilor romane, intr-un interviu, declarandu-se dezamagita ca delegatia olimpica nu a fost chemata la Palatul Cotroceni.

"Nu stiu daca o sa fim chemati la Cotroceni. Nici nu cred ca mai are rost dupa atata timp. Mai important ar fi ca oficialitatile romane sa faca ceva pentru sport pentru ca fara sport nu avem identitate. Decat sa merg sa dau mana cu domnul Iohannis sau cu domnul Ciolos mai bine ma antrenez, iar dumnealor fac ce trebuie facut pentru sport", a spus Arsine.

De asemenea, campioana nationala la probele de mars 10 kilometri si 20 de kilometri acuza si COSR din cauza echipamentului, apreciind ca si femeile de serviciu erau mai bine imbracate decat sportivii romani.

"Am avut echipamentul de antrenament si ne-a fost frica sa-l ducem la spalat pentru ca nu mai aveam cu ce sa ne imbracam. Nu i-am simtit pe cei de la COSR aproape de sportivi. Am fost singuri acolo, fiecare de capul lui. Cred ca unii au confundat aceste Jocuri Olimpice cu o plimbare la Rio. Ma asteptam sa avem oameni cu greutate langa noi, care sa ne sustina. Nu a fost o atmosfera buna. Am ramas profund uimita de echipamentul celor de la Rio care ingrijeau complexul. Noi nu puteam sa facem schimb de echipament nici macar cu cei care faceau curat in complex. Femeile de serviciu aveau un echipament frumos, n-am indraznit sa fac schimb nici macar cu ele, nu aveam ce sa ofer. Si cei din Turcia au avut echipament Kappa, dar nu se putea compara, era echipament de calitate", a mai spus sportiva.

ziare.com