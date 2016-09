Opera de arta sau bataie de joc? De ce rade internetul de statuia presedintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe

Reactia sa vine dupa ce, pe retelele de socializare, "opera sa de arta" a ajuns tinta ironiilor si a bataii de joc a utilizatorilor.

Artistul Dominic Benhura a declarat pentru ziarul oficial al puterii, Herald, ca "sincer, nimeni nu ar abuza de o asemenea oportunitate".

Mugabe, care se afla la putere inca din 1980, a promis ca ii va linisti pe cei care se impotrivesc presedintiei sale, potrivit BBC News.

Pe Twitter au aparut diferite reactii, in care utilizatorii isi dau cu parerea despre aceasta statuie, scrie stirileprotv.ro.

Tichaone Chitsinde: "Presupun ca asa patesti cand obligi un artist sa faca ceva in onoarea ta, iar tu nu esti onorabil."

Ali Naka: "Mugabe nu are incredere in medicii din Zimbabwe, acum nu o sa aiba incredere nici in sculptori, dupa ce a fost abuzat in halul asta. #StatuiaMugabe".

Insa ministrul Educatiei din Zimbabwe, Jonathan Moyo, a aparat actul artistic al acestei statui: "Sculptorii din Zimbabwe au libertate artistica. Frumusetea artei se gaseste in ochii spectatorilor. Benhura este un sculptor respectat!".

La randul sau, sculptorul, care si-a expus creatiile in toata lumea, a negat faptul ca ar fi incercat sa-si bata joc de presedinte, sustinand ca lumea nu ii intelege operele:

"Aceasta sculptura nu a incercat niciodata sa arate exact ca presedintele. Acesta este stilul in care am ajuns un maestru. Admiratorii mei pot identifica piesele mele atunci cand le vad oriunde in lume, pentru ca eu am ales sa fiu diferit, iar asta este semnatura mea."

De asemenea, Mugabe a laudat statuia. Ela spus ca este multumit de faptul ca sculptura stimuleaza "un fel de minune, un fel de dragoste, un fel de apreciere si satisfactie".