Oprea sustine ca votul colegilor nu il salveaza si acuza DNA ca face "jocuri"

Fostul ministru de Interne sustine ca oricum peste trei luni ii expira mandatul de senator si va ramane fara imunitate, dar explica si de ce si-a rugat colegii sa nu incuviinteze solicitarea DNA.

"In primul rand, acest vot nu ma face imun in fata Justitiei, nu ma 'salveaza' de la ceva si nici nu inchide drumul dosarului pentru care DNA a cerut incuviintarea urmaririi penale. Peste doar cateva luni, mandatul meu de senator se incheie.

Peste doar cateva luni, asa-zisa imunitate nu va mai exista, iar cazul isi va urma cursul normal in Justitie. Spun asta pentru cei care, din nestiinta sau din interes, afirma - in mod total gresit - ca, din cauza votului din Senat, dosarul DNA nu va mai ajunge in instanta", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.

El a notat ca procurorii au asteptat aproape un an pana sa realizeze acest dosar.

"Ei bine, prin votul de acum doua zile, s-a decis sa mai treaca inca trei luni pana cand va ajunge in fata judecatorilor. Atat si nimic mai mult", a continuat el.

De ce si-a rugat colegii sa nu incuviinteze solicitarea DNA

Oprea sustine ca si-a rugat colegii din Senat sa nu il lase acum la mana DNA, pentru ca ar exista suspiciunea ca acest dosar nu vizeaza "infaptuirea Justitiei, ci mai degraba a unor jocuri de alta natura".

"Cred ca este menirea Senatului sa atraga atentia, inclusiv prin vot, asupra faptului ca exista astfel de suspiciuni cu privire la modul in care se fac dosarele si ca aceste semne de intrebare afecteaza nu doar drepturile si libertatile individuale, ci si increderea oamenilor in institutii, in general si in Justitie, in special.

Ar mai fi de precizat faptul ca in acest dosar, Senatul a cerut, la inceputul anului, urmarirea penala pentru abuz in serviciu si pana in acest moment nu a fost data nicio solutie", mai scrie fostul ministru de Interne.

Oprea se considera nevinovat, adaugand ca in acest dosar nu exista probe suficiente.

"Asa cum am mai spus, ma consider nevinovat. Asa cum am mai spus, nu mi se pare normal ca un dosar cu o acuzatie atat de grava sa fie atat de sarac in probe. Cu toate acestea, dosarul va ajunge in fata judecatorilor si sunt convins ca, asa cum nenumarate zvonuri au fost infirmate, la fel vor fi infirmate si suspiciunile procurorilor.

Iar atunci cand judecatorii imi vor da dreptate, ma intreb daca cineva va plati, totusi, pentru calomniile, injuriile si ura pe care zgomotul din jurul acestui dosar le-au produs", a incheiat Oprea mesajul de pe Facebook.

Amintim ca senatorii au respins luni, in plen, cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina.