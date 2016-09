Oraşul din octombrie (I)

Scria dăunăzi colegul Mihai Bulai într-o postare de a sa pe Facebook (Despre magia lui "altundeva” la moldoveni) despre o tânără dintr-un oraşel din vestul Moldovei care s-a stabilit la Cluj, după ce a urmat facultatea în acelaşi oraş. Accentul ei ardelenesc era motivat de faptul că e molipsitor (neconvingător!) şi că aşa se integrează mai bine în comunitatea pentru care a optat (convingător, de acestă data). Ea a ales Clujul pentru a face facultatea, deoarece acolo e "altfel, diferit, oamenii sunt altfel", pentru că sunt "mai multe oportunităţi, se poate pleca mai uşor în vest cu Erasmus sau cu training de la locul de muncă şi voia să scape de orăşelul prea mic (pentru aspiraţiile sale), de prejudecăţi, de oameni care se uitau ciudat la ea, oameni care îi cunoşteau toate mişcările şi o judecau aspru”. Aici am să fac o mică paranteză. Mihai e unul dintre responsabilii Departamentului de Geografie cu relaţiile externe. E unul dintre cei ce au stabilit multe dintre zecile de contacte cu universitaţile, instituţiile şi companiile de care beneficiază studenţii şi cadrele didactice prin diversele lor mobilităţi. Am să dau două exemple, mai exotice, pentru care universitatea ieşeană e deschizătoare de drumuri: Islanda sau Uzbekistan. Studenţii beneficiază de mobilităţi în urma cărora pot urma cursuri sau îşi pot realiza practica de specialitate, iar cadrele didactice au oportunitatea de a-şi prezenta ultimele cercetări. Bineînţeles, sunt la fel de valabile şi mobilităţile ce au universitatea ieşeană ca destinaţie. Cei care au absolvit facultatea mai de mult, îşi pot închipui că e vorba doar de o duzină de studenţi ce practică aceste mobilităţi. Nimic mai fals, e vorba de zeci de studenţi în fiecare an (nu am acum acces la cifra exactă) şi nu doar de o elită favorizată a lor. Sunt aproape convins că dilema reală a studentului actual de la Iaşi e reprezentată de strategia de practicare a mobilităţii, dacă e mai avantajos să beneficiezi de mobilitate în semestrul cutare, la începutul studiilor sau la finalizarea lor?

Să revin la domnişoara în cauză şi la dialogul ei cu Mihai: "de ce ai ales Cluj şi nu Iaşi, care e mai aproape?”. Răspuns redundant: "la Cluj oamenii sunt diferiţi, sunt altfel”.Pe cei din Iaşi nu îi cunoştea, a fost doar într-a IV-a o dată, dar ştia că la Cluj …e altfel. Spre final, cu o satisfacţie nedisimulată, găseşte raspunsul salvator: "No, uite, spre exemplu la Cluuuj poţi coborî în pijamale până la magazin şi nimeni nu-ţi spune nimic”.Aflăm mai departe că s-a stabilit acolo "pentru a munci pe un salariu minim pe economie (…) într-un oraş cu multe oportunităţi şi cu multe prejudecăţi, cu care ea renunţase să mai lupte, adoptând accent perfect de Furdui Iancu”, ascunzându-şi, însă, poate cel mai important "sediment” al teritorialiăţii native, moldoveneşti. "Nu plecase în vest cu Erasmus de la Cluj, nu a fost nici la Untold, nici la Electric, nici la Cluj Arena, nici la vreun eveniment cultural major, doar câte o plimbare în parc sau câte un film la Mall, cu mintea obosită de la muncă. Nici în baruri trendy nu mergea, iar în rest se îmbrăca super-decent (…). Nici urmă de pijamale.”

Scriam acum mai bine de un an, într-un articol (Iaşul nu e cool!) despre două absolvente de liceu din Botoşani, care pentru a-şi realiza studiile universitare au optat pentru Sibiu, respectiv Cluj. Nu am dezvolat discuţia cu cele două domnişoare, doar pentru că răspunsul lor a fost tăios şi concis: "Iaşul nu e cool!”. Ele au avut motivaţii convingătoare, chiar dacă domnişoara care a optat pentru Sibiu avea şi o motivaţie financiară - o mătuşă care s-a angajat să-i ofere cazare şi masă gratis, după cum mi-a spus tatăl ei ceva mai târziu. Dar nu contează ce motivaţie are tatăl, ci contează percepţia fiicei sale şi a celorlalte personaje ale întâmplărilor amintite asupra oraşului Iaşi. Pentru ele, Iaşul nu e cool! Nu contează că ar avea poate mai multe oportunităţi în a se defini ca specialist la Iaşi, că deja ele ştiu încă de pe băncile liceului, chiar dacă n-au stat de vorbă cu un ardelean în viaţa lor, că locuitorii din vest sunt cei ce posedă calităţi într-o măsură mai mare decât cei de dincoace de Carpaţi. Şi sunt mii de absolvenţi de liceu din Moldova care se drenează spre centre universitare din exterior.

Dacă nu am avea universităţile şi spitalele, spune colegul Adrian Andrei, cel care mi-a sugerat şi titlul, am fi oraşul din octombrie, cu referire directă, nu la debutul anului universitar, ci la hramul Sfintei Parascheva, care a generat "sărbătoarea urbană” ce aglomerează oraşul în fiecare mijloc de octombrie, timp de o săptămână. Hramul de Sfânta Parascheva, deopotrivă brand şi anti-brand al Iaşului, depinde de unde privim lucrurile, tinde să devină, odată cu replierea funcţională a serviciilor teritoriale regionale ale Iaşului, una dintre puţinele centralităţi regionale. În lipsa unei strategii teritoriale comune întregului spaţiu moldovenesc, pelerinajul, mai ales cel concentrat în octombrie, făcând abstracţie de aglomeraţia şi dezordinea urbană, riscă să rămână singura manifestare a teritorialităţii moldoveneşti, dincolo de miturile primului şi celui de-al doilea descălecat sau cele construite în jurul voievozilor moldoveni. (Pe sâptămâna viitoare)