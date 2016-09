Ordonanta privind tarifele RCA a fost aprobat de Guvern

Ordonanta privind RCA a fost adoptata de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Liviu Iolu. Ordonanta va fi publicata miercuri seara.

"In acest moment ordonanta a fost adoptata in Guvern. Va fi publicata in aceasta seara. Transportatorii o pot vedea. Va fi publicata tocmai pentru a putea fi consultata de transportatorii care mai au dubii. Textul ordonantei va putea fi vazut in aceasta seara de catre transportatori", a spus Iolu, potrivit Agerpres.

Patronatele din transporturile rutiere - UNTRR, FORT, APULUM, APTE 2002 - au anuntat miercuri ca nu vor renunta la proteste daca Guvernul nu va stipula in Ordonanta de Urgenta valorile la care se vor ingheta preturile RCA. Acestia cer Executivului ca tarifele sa fie inghetate la valorile medii actuale ale daunelor, nu la cele viitoare, dar si aici sunt neintelegeri. Transportatorii spun ca Guvernul ar vrea sa inghete tarifele RCA la camioane la 18.500 lei, cat ar fi dauna medie la camioane potrivit datelor ASF, pe cand patronatele din transporturile rutiere solicita un tarif de 4.907 lei, cifra care ar reprezenta dauna medie la camioane, la care s-ar adauga si frecventa daunei de 15,6%, conform datelor din raportul Milliman, raport comandat tot de ASF, dar care are insa alte metode de calcul.

