Palatul Stirbey, scos la vanzare

"Domeniul este de vanzare in portofoliul nostru. Din cate stiu, cei trei proprietari, persoane fizice, au dorit sa vanda inca de la inceput acest domeniu. Vorbim despre o proprietate situata pe malul lacului Buftea, care are in interior un lac pe 1,4 ha si o deschidere de 300 metri spre lacul Buftea, precum si parcul de 20 de hectare care are arbori seculari. In domeniu sunt obiective din patrimoniul cultural national, Palatul Stirbey, Palatul Mic si Biserica, Poarta si Turnul de Apa", a declarat Eduard Mircea Uzunov, presedintele Regatta Estate.

Domeniul cuprinde si constructii noi, destinate evenimentelor pentru publicul larg, precum Sala Regina Maria, pe o suprafata de 1.000 mp, cu 400 de locuri de parcare, ridicata in 2008, sau Pavilionul de Vara, realizat in 2007. Potrivit lui Uzunov, statul roman nu si-a exercitat inca dreptul de preemtiune.

"De altfel, in niciuna dintre tranzactiile cu monumente sau obiective din patrimoniul cultural-national nu si-a exercitat acest drept. Motivul? Nu sunt bani".

Surse din piata imobiliara au evaluat proprietatea la circa 20 de milioane de euro, mai noteaza Mediafax.