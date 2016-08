Pamantul se incalzeste intr-un ritm fara precedent in ultimul mileniu

Inregistrarile temperaturilor de la anul 1800 incoace arata ca in ultimii zeci de ani incalzirea s-a accelerat intr-un ritm nemaivazut de 1.000 de ani. E foarte greu de crezut ca vom reusi sa mentinem incalzirea globala in limita agreata de natiuni anul trecut, afirma Gavin Schmidt, un om de stiinta din cadrul NASA.

Deja anul acesta temperatura medie globala a crescut cu 1,38 grade Celsius fata de cea din secolul XIX, apropiindu-se periculos de mult de limita maxima stabilita, de 1,5 grade Celsius, agreata printr-un acord semnat anul trecut la Paris.

Chiar daca masuratorile nu se fac de foarte multa vreme, mostrele de gheata analizate si sedimentele arata ca Pamantul nu a mai trecut printr-un proces de incalzire atat de accentuata in ultimul mileniu.

Ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani este fara precedent, explica Gavin Schmidt, director al Institutului Goddard pentru Studii Spatiale, in cadrul NASA. "Este fara precedent in 1.000 de ani. Nu exista nicio perioada care sa fi trecut prin acest trend (...) ", a mai spus omul de stiinta.

Pentru a mentine incalzirea globala in limita a 1,5 grade Celsius, trebuie ca emisiile de dioxid de carbon sa fie urgent si semnificativ micsorate.

Aflati amanunte de pe ziare.com