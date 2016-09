Parcul „fantomă“ de la Leţcani, blocat în avize

Şeful parcului industrial „fantomă“ de la Leţcani a fost luat la refec de preşedintele Consiliului Judeţean, Maricel Popa. Acesta i-a reproşat lui Laurenţiu Rădulescu întârzierea cu care sunt obţinute avizele necesare func­ţionării parcului.

„În două săptămâni, de când l-am luat la întrebări, a făcut mai multe decât în doi ani. Am luat pas cu pas, aviz cu aviz. Mi-a zis că are de luat un aviz de la Urbanism şi m-am mirat că aşteaptă 30 de zile, când intern s-a stabilit ca un aviz să se dea în cel mult zece zile. Am sunat la Primărie să aflu care e problema şi am aflat că de fapt e vorba de Urbanismul CJ. Adică dintr-un birou al CJ faci cerere pentru un aviz trei uşi mai încolo şi aştepţi 30 de zile în care nu întrebi ce nu e bine? Alt aviz trebuia de la ApaVital, care e unitatea noastră. Sun acolo că de ce nu se elibe­rează mai repede şi aflu că abia s-a depus. I-am dat avertisment, apoi mustrare scrisă. Până pe 15 octom­brie aştept să vină toate avizele. Rădulescu are un salariu pentru care l-ar invidia mulţi profesori. De banii ăştia aştept altceva“, a declarat Popa.

Laurenţiu Rădulescu a refuzat să comenteze declaraţiile preşedintelui CJ. El a precizat însă că documentaţia pentru realizarea parcului se află în graficul stabilit în iunie.

„La cererea consilierilor judeţeni, le-am dat şi lor graficul spre consultare. Azi am trimis documentaţia la Comisia Zonală a Monumentelor, pentru aviz. Mâine, trimitem la Apele Ro­mâ­ne. De acolo, cu alt aviz de la Îmbunătăţiri Funciare, trimit luni actele la Agenţia de Protecţie a Mediului. Acolo trebuie să stea minim 10 zile pentru aviz. Azi am fost la Oficiul de Studii Pedologice, pentru că terenul trebuie scos din circuitul agricol. Probabil primesc avizul săptămâna viitoare. Scoaterea din circuit se aprobă la Ministerul Agriculturii, în cel mai fericit caz în două săptămâni. Ăla ar fi ultimul aviz. Apoi, documentaţia intră în plenul CJ, pentru avizul unic. Cu hotărârea CJ, cer Leţcaniului aprobarea planului urbanistic. Apoi facem studiul de fezabilitate, iar du­pă asta putem cere Guvernului să ne aprobe titlul de parc industrial“, a precizat Rădulescu.

Studiul de fe­zabilitate ar urma să fie terminat în noiembrie, iar cererea de aprobare a titlului de parc industrial să fie depusă până pe 5 decembrie. La sfârşitul anului, parcul ar trebui să fie funcţional.

„Dacă ar exista un «dorinţometru», s-ar vedea clar cât îmi doresc ca acest parc să funcţioneze. Am fost foarte mult ţinuţi în loc, dar nu din vina noastră“, a spus Rădulescu.

Proiectul parcului de la Leţcani a fost demarat la sfârşitul anului 2013, acesta urmând să fie amenajat pe o suprafaţă de 30 ha pusă la dispoziţie de primăria comunei. Societatea de administrare a fost înfiinţată în martie 2014. Timp de aproape doi ani, proiectul a fost blocat din cauza faptului că terenul disponibil se suprapunea cu proiectul unei bretele de legătură la viitoarea autostradă şi al unui centru de întreţinere a acesteia. După obţinerea avizelor necesare, 12 ha de teren au fost scoase din proiectul parcului, acesta reducându-se pe hârtie la 18,6 ha.

Pentru funcţia sa de director al societăţii de administrare a parcului, Rădulescu încasează un salariu de aproximativ 4.300 lei brut.