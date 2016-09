Paris Jackson: La 14 ani am fost tratată cu atâta ură încât am încercat să mă sinucid

Paris Jackson a izbucnit în lacrimi într-un mesaj video transmis fanilor, în care mărturiseşte că în urmă cu patru ani a fost pe cale să se sinucidă din cauza urii îndreptate împotriva ei pe reţelele sociale.

„Nu înţeleg cum poate exista atât de multă răutate în lume acum. Când aveam 14 ani am fost tratată cu atâta ură încât am încercat să mă sinucid. Apoi am luat o pauză de doi ani de pe reţelele sociale şi oamenii mi-au cerut să mă întorc, să-mi fac contul de Instagram public din nou. Am făcut-o, însă nimic nu s-a schimbat“, a spus Paris printre lacrimi într-un filmuleţ care a fost şters ulterior de pe contul său de Instagram.

„Am încercat să mă apăr, am încercat să-i blochez, să-i ignor şi să nu mai citesc comentariile. Am încercat multe lucruri, însă este greu când ai de-a face cu atât de multă ură. Şi nu înţeleg de ce sunt o ţintă atât de uşoară. Încerc să fiu drăguţă cu toate persoanele pe care le întâlnesc. Le dau tuturor o şansă. De obicei am mare încredere în oameni. Încerc să fiu deschisă cu voi în legătură cu ce fac zi de zi, vă împărtăşesc lucruri din viaţa mea, nu ascund multe, mă expun foarte mult. Îmi pare rău dacă fac ceva care nu vă place. Poate că sunt prea deschisă? Nu ştiu“, continuat adolescenta.

adevarul.ro