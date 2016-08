Partidul lui Nicuşor Dan înghite două formaţiuni mai mici

Uniunea Salvaţi Bucureştiul, Uniunea pentru Codlea şi nou-înfiinţata Uniunea Salvaţi România au duminică un congres de fuziune, într-un eveniment organizat cu uşile închise, noua formaţiune urmând să se numească Uniunea Salvaţi România, care va candida şi la alegerile parlamentare. Congresul de fuziune a fost anunţat de preşedintele USB, Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă care a avut loc în august la Alba Iulia. Uniunea Salvaţi România (USR), înregistrată deja de o lună în Registrul Partidelor Politice, va fuziona în 21 august cu USB şi Uniunea pentru Codlea. Cea de-a treia formaţiune este condusă de Erwin Albu, tânărul care a înfiinţat la Codlea o autoservire cu produse din gospodăria proprie şi care acum este consilier local.

Erwin Albu a candidat şi la primăria Codlea şi în trecut s-a implicat în mai multe activităţi civice şi proteste, precum cel de la Roşia Monanta. ”Congresul de fuziune va avea loc pe 21 august, la Bucureşti. Este un congres comun cu trei partide şi va rămâne USR. Vor fi toţi membrii la congres. USB are aproximativ 200 de membri, USR are 3, UPC are sub zece", a spus Nicuşor Dan. Liderul USB a precizat şi că evenimentul va fi "intern", fără presă, însă nu a explicat şi motivele pentru care formaţiunile au luat decizia de a fuziuna cu uşile închise. Nicuşor Dan a anunţat o conferinţă de presă luni.

El a explicat că s-a grăbit să înregistreze Uniunea Salvaţi România pentru ca numele să nu fie folosit de altcineva şi de aceea va fi nevoie acum de un congres de fuziune cu Uniunea Salvaţi Bucureştiul şi cu Uniunea pentru Codlea.”Am avut nevoie de numele USB ca să candidăm la Bucureşti, era previzibil că pasul următor de la USB ar fi USR. Nu am vrut să riscăm ca cineva, trei oameni oarecare, să vină să înfiinţeze USR, am înfiinţat-o noi şi acum trebuie să fuzionăm. Ideal, dacă s-ar fi permis, ne-am fi dus la Ministerul Justiţiei şi am fi blocat numele acesta, USR, şi acum doar am fi schimbat numele partidului. Dar aşa a trebuit să recurgem la artificial acesta” a mai spus Nicuşor Dan. El a precizat că după alegerile locale a primit 5.000 de solicitări pentru înscrierea în USR, iar peste jumătate din acestea au fost respinse pe motiv că acele persoane nu erau compatibile cu valorile promovate de Uniune.