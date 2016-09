Patimile după Halep

* Simona Halep (5 WTA), a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-4, pe sportiva maghiară Timea Babos (34 WTA), calificându-se pentru a treia oară în carieră în optimile de finală ale US Open. Halep a avut probleme în mod surpinzător cu Babos, surprinzător prin prisma rezultatelor anterioare - două victorii Halep din două întâlniri - şi prin evoluţiile sportivelor în primul set al meciului de pe arena Arthur Ashe. Jucătoarea din Constanţa şi-a surclasat adversara în prima parte a partidei, Babos neputând face faţă vitezei, forţei şi unghiurilor mingilor româncei. Babos şi-a ridicat nivelul jocului în setul al doilea, a acoperit mai bine terenul şi a echilibrat meciul. Halep a pierdut din răbdare, din încredere şi din precizia loviturilor, permiţându-i rivalei să preia controlul din punct de vedere psihic. Într-un dramatic set decisiv, cu multe schimburi lungi de mingi, Babos a riscat şi a greşit mai mult, în timp ce Halep a jucat la siguranţă, impunându-se după două ore şi şapte minute de joc. Simona a intrat tare în meci şi a condus cu 3-0 după şase minute. La acest scor, Babos a avut doua mingi de break, ratate însă. Sportiva din Ungaria a reuşit să câştige un joc, la 0-4, apoi Halep a încheiat setul, cu 6-1, în 24 minute. Timea a început mai bine setul secund şi a reuşit un break la 1-1. Românca a câştigat imediat pe serviciul adversarei, dar jucătoarea maghiară a făcut rebreak, după un ghem lung. De la 2-3, Halep a depus armele şi Babos a egalat, după alte 42 de minute. În setul decisiv, Simona a condus cu 40-15, atât în primul game, pe propriul serviciu, cât şi în cel de-al doilea, dar Babos a avut 2-0. Halep a oprit apoi seria de şase ghemuri consecutive câştigate de jucătoarea maghiară. Babos s-a desprins la 3-1, apoi Halep a egalat la 3 după un break în jocul al şaselea. Jucătoarea română a făcut apoi 4-3 şi a avut trei mingi de break. În loc de 5-3 scorul a devenit egal, 4-4. A venit apoi rândul Timeei să rateze două mingi de break şi Halep a ajuns la un game de a doua săptămână a US Open. Babos a avut 40-15, dar a greşit următoarele patru mingi, ultima fiind dublă greşeală, şi Halep a încheiat setul, cu 6-4, după 61 de minute, şi meciul. "A fost un meci greu, ea a jucat incredibil începând din al doilea set, apoi a avut 3-1 în decisiv şi nu ştiu cum am revenit. Nu am jucat cel mai bun tenis, dar am luptat până la final pentru fiecare minge. Am făcut tot ce am putut azi şi mă bucur că am putut termina acest meci în stilul meu. A fost greu din punct de vedere emoţional în final, au fost momente dificile pentru mine, dar am revenit de la 40-15. Mă simt mai bine, mai puternică din punct de vedere psihic, simt că sunt într-o formă foarte bună acum, îmi simt picioarele şi vreau să dau tot ce este mai bun când intru pe teren. Am avut ceva probleme de sănătate ieri şi azi dimineaţă, mi s-a blocat spatele, dar îi mulţumesc fizioterapeutului că a reuşit să mă facă aptă de joc. Nu m-am mişcat cu uşurinţă, am făcut tot ce am putut. Sunt mulţumită de modul în care am luptat", a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

În faza următoare, Simona Halep va evolua cu Carla Suarez (Spania, 12 WTA), care a trecut, cu 6-4, 6-3, de Elena Vesnina (Rusia, 20), într-o oră şi zece minute de joc, chiar în ziua în care a împlinit 28 de ani. Simona şi Carla s-au întâlni de zece ori până acum şi şi-au împărţit în mod egal victoriile. Jucătoarea română cu 4-1 în partidele disputate pe hard, în schimb ambele partide disputate în turneele de Grand Slam au fost câştigate de Carla. Spaniola a câştigat ultimul joc, disputat anul trecut la Roma, în semifinale cu 2-6, 6-3, 7-5. Ultima victorie a Simonei a avut loc tot în 2015, la Indian Wells, în sferturi cu 5-7, 6-1, 6-1. "Am jucat mereu partide dificile cu ea, o cunosc destul de bine. Mă aştept la un meci greu, sunt optimile de finală şi toate partidele sunt dificile la un Grand Slam. Voi încerca să dau totul şi să câştig dacă pot", a comentat Simona, întălnirea cu iberica. La rândul ei, Carla Suarez a afirmat că ea şi Halep nu au necunsocute în privinţa jocului lor, ţinând cont că au evoluat şi s-au pregătit împreună: "Am juca des cu Simona, au fost meciuri bune, ne-am şi pregătit împreună, ne cunoaştem foarte bine una pe cealaltă. Va trebui să fiu foarte bine pregătită pentru acel meci şi va fi interesant", a spus Carla.

În turul III, printre jucătoarele eliminate s-a numărat şi Dominika Cibulkova (13 WTA), învinsă cu 6-3, 3-6, 4-6 de către ucraineanca Lesia Ţurenko (99), cea care a scos-o din competiţie şi pe Irina Begu. Serena Williams, liderul mondial, nu i-a lăsat nicio speranţă suedezei Johanna Larsson (47), scor 6-2, 6-1 în 59 de minute. Serena se poate întâlni în sferturi cu Simona Halep, dacă trece de kazaha Iaroslava Şvedova şi dacă, bineînţeles, şi Simona o învinge pe Carla Suarez. Şvedova (52) , antrenată de românul Victor Ioniţă (care le-a pregătit şi pe Simona Halep şi Sorana Cîrstea), a învins-o cu 6-2,7-5 pe chinezoaica Zhang Shuai (51). O altă favorită de pe partea superioară a tabloului de simplu feminin, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 4 WTA, a câştigat meciul cu franţuzoaica Caroline Garcia (33) cu scorul de 6-2, 6-3, după o oră şi zece minute de joc. Radwanska ar putea evolua împotriva Simonei Halep în semifinalele turneului de Grand Slam de la New York. În premieră, s-a calificat în optimi Karolina Pliskova (11 WTA), după 6-2, 6-4 cu Anastasia Pavliucenkova (Rusia, 18) şi se va lupta cu Venus Williams (6 WTA) învingătoare clar cu 6-1, 6-2 în faţa nemţoaicei Laura Siegemund. Şi tânăra jucătoare croată Ana Konjuh (18 ani/92 WTA) a acces pentru prima oară în optimi la un Grand Slam, după ce a trecut de americanca Varvara Lepchenko, 6-3, 3-6, 6-2.

Pe tabloul masculin, Novak Djokovic se califică fără să joace prea mult. După ce cehul Jiri Vesely s-a retras în turul II, din cauza unei probleme la braţ, a venit rândul rusului Mihail Iujnîi, care a abandonat în primul set la scorul de 4-2 pentru “Nole”. Iujnîi a solicitat intervenţia medicului turneului, el acuzând dureri de spate, iar apoi a decis să abandoneze. Mai dramatic a fost abandonul australianului Nick Kyrgios (16 ATP), din cauza unei accidentări la şold. Australianul nu a mai putut continua meciul cu ucraineanul Ilia Marcenko, acesta calificându-se în optimi. Kyrgios, locul 16 mondial, a avut nevoie de intervenţia medicilor în al doilea set. După ce a primit îngrijiri, câteva minute mai târziu, el a transmis echipei sale care îl încuraja: "Nu mai pot alerga, ce aţi vrea să fac?"Australianul a câştigat primul set, scor 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două, scor 4-6, 1-6, iar apoi a decis să renunţe, după ce a făcut eforturi vizibile de a duce la capăt setul al treilea.

* Succese notabile au fost înregistrate de românii noştri în probele de dublu: la masculin, perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a învins cu 6-2, 6-2, după 56 de minute, cuplul Mate Pavic/Michael Venus (Croaţia/Noua Zeelandă). În optimile de finală, Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer vor întâlni perechea Robert Lindstedt/Aisam Qureshi (Suedia/Pakistan), care a trecut, cu scorul de 7-5, 6-7 (7), 6-3, de cuplul Henri Kontinen/John Peers (Finlanda/Australia). La feminin, Monica Niculescu şi americanca Vania King au învins, în turul doi, cu scorul de 6-3, 6-1, după o oră şi 19 minute pe gemenele ucrainene, Liudmîla şi Nadia Kicenok. În optimi, Monica Niculescu şi Vania King vor întâlni perechea rusă Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, care a trecut, cu scorul de 3-6, 7-6, 6-4, de cuplul Samantha Stosur/ Zhang Shuai (Australia/China). În schimb, perechea mixtă Bethanie Sands / Horia Tecău a decis să se retragă din concurs, fiind înlocuită de cuplul Olga Savciuk/Robert Lindstedt (Ucraina/Suedia), care a fost învins de americanca Abigail Spears şi mexicanul Santiago Gonzalez, scor 6-3, 6-7, 10-4. Horia şi Bethanie s-au impus în ianuarie 2012, la turneul de la Australian Open.

* Adrian Ungur (229 ATP), a ratat, calificarea în finala turneului challenger de la Como (Italia), fiind învins, în semifinale cu 4-6, 5-7 de francezul Kenny De Schepper (165). Francezul a câştigat turneul, dispunând cu 2-6, 7-6, 7-5 de italianul Marco Cecchinato.

* Ioana Roşca (650 WTA), venită din calificări, a acces, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Barcelona (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Ea a trecut în semifinale cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5, în două ore şi 54 de minute, pe sportiva spaniolă Laura Pous Tio (239), dar a cedat finala (3-6, 4-6), în faţa franţuzoaicei Océane Dodin (126). La Praga, perechea Laura Andrei /Sarah Sekulic (România/Germania) a câştigat, sâmbătă, proba de dublu, învingând în finalâ cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi două minute, cuplul ceh Miriam Kolodziejova/Vendula Zovincova.