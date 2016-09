Patru beneficii ale cafeinei asupra sănătății

Pentru mulți dintre noi, nicio zi nu poate începe fără o cafea bună. Fie că este vorba de aroma tare, fie că avem nevoie de doza de energie pe care o ceașcă de cafea ne-o oferă, obiceiul este răspândit, peste tot pe glob. Chiar dacă în opinia multor specialiști cafeaua are mai degrabă efecte negative asupra organismului (insomnie, palpitații, dureri de cap), există medici care o recomandă pentru banaficiile aduse sănătății. Potrivit site-ului The Daily Meal, există cel puțin patru beneficii pe care o doză de cafea bună le are pentru sănătate.