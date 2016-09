Patru medici de la “Spiridon” trebuie să aleagă unde să fie şefi: la spital sau la UMF

Până pe 30 septembrie, patru şefi de secţii clinice de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, care îndeplinesc şi funcţia de director de departament la UMF Iaşi, trebuie să opteze pentru o singură funcţie de conducere. Medicii în cauză susţin că încă nu şi-au exprimat opţiunea şi că aşteaptă lămuriri, pe de o parte de la direcţia medicală a spitalului şi pe de altă parte de la conducerea UMF Iaşi. Specialiştii arată că sunt nelămuriţi în condiţiile în care, până în prezent, şi-au exercitat ambele funcţii simultan, fără să fie ridicată problema incompatibilităţii.

„Este adevărat că astfel de situaţii au mai existat până anul acesta fără să fie probleme, însă în vară, printr-un normativ, s-a precizat că este vorba despre incompatibilitate. Acolo unde şefii de secţie vor opta pentru funcţia de şef de departament, UMF Iaşi va face o propunere pentru un nou şef de secţie, pe care Ministerul Sănătăţii îl va aproba sau nu, în funcţie de caz”, a arătat profesorul Ştefan Georgescu, director medical al Spitalului „Sfântul Spiridon”.

Pe 12 august, conducerea Spitalului „Sfântul Spiridon” a trimis o înştiinţare către toţi şefii de secţii clinice, potrivit căreia nu pot deţine în paralel două funcţii de conducere. În documentul trimis şefilor de secţie, conducerea spitalului citează mai multe articole din Legea 95/2006 privind reforma în sănătate şi din Legea nr. 1/2011 a educaţiei, potrivit cărora funcţia de şef de secţie ar fi incompatibilă cu mai multe funcţii de conducere din instituţiile de învăţământ superior de stat sau private.

„Membrii comitetului director, şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii şefii de servicii medicale nu mai pot desfăşura nicio altă funcţie de conducere prin cumul de funcţii”, se arată în notificarea citată. Potrivit articolelor menţionate de conducerea spitalului, patru dintre cei 29 de şefi de secţii clinice de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, având în vedere că deţin şi funcţia de director de departament la UMF Iaşi, s-ar afla în incompatibilitate. Prof. dr. Laura Gheuca-Solovăstru, şefa secţiei clinice de dermatologie, prof. dr. Anca Trifan, şefa secţiei clinice de gastroenterologie, conf. dr. Nicolae Dănilă, şeful secţiei I chirurgie şi prof. dr. Eugenia Popescu, şefa secţiei BMF, trebuie, conform înştiinţării din interiorul spitalului, să opteze pentru una din cele două funcţii. Şeful secţiei I chirurgie de la Spitalul „Sfântul Spiridon”, dr. Nicolae Dănilă, a precizat că încă nu a luat o hotărâre, dar cel mai probabil va alege să rămână şef de secţie la spital.

Chirurgul a subliniat că, deşi a deţinut ambele funcţii mai mulţi ani la rând, este prima dată când primeşte o astfel de notificare. „Nu am luat o decizie pentru că intenţionez să mai discut despre această chestiune cu rectorul UMF Iaşi şi cu directorul medical din spital. Până la finalul lunii voi lua totuşi o hotărâre. Cel mai probabil, voi rămâne şef de secţie. Pentru mine, mirarea în această problemă de incompatibilitate vine, pe de o parte, din faptul că numeroşi medici au îndeplinit ambele funcţii mai mulţi ani fără să existe o discuţie de genul acesta. Pe de altă parte, funcţia de şef de departament nu presupune un concurs sau un examen, ci un vot al colegilor. În plus, eu nu am primit nicio înştiinţare oficială din partea ANI care să sublinieze această incompatibilitate”, a arătat dr. Nicolae Dănilă, şeful secţiei I chirurugie de la Spitalul „Sfântul Spiridon” şi şeful departamentului de chirurgie de la nivelul Facultăţii de Medicină Generală a UMF Iaşi.

Iniţiativă locală sau naţională?

La rândul ei, prof. dr. Anca Trifan a subliniat că nu a luat încă o decizie, dar dacă va trebui să aleagă între cele două funcţii, va prefera să rămână şef de departament la UMF Iaşi, şi nu şef de secţie la Spitalul „Sfântul Spiridon”. „Funcţia de şef de secţie implică multe resurse din partea celui care preia aceste atribuţii. Eu aş renunţa la această funcţie pentru cea de şef de departament, dar nu am luat o hotărâre definitivă. Trebuie subliniat că nu doar noi, medicii de la Spitalul «Sfântul Spiridon», suntem în această situaţie. Discuţia trebuie purtată la nivel naţional şi aştept să vorbesc şi eu cu alţi colegi din ţară să văd cum au procedat ei. Nu-mi este încă foarte clar dacă este doar o iniţiativă locală, aşa cum a fost iniţiativa de acum câţiva ani când au fost schimbaţi mai mulţi şefi de secţie, sau una naţională, în care sunt implicaţi toţi medicii şefi de secţii din ţară”, a spus prof. dr. Anca Trifan, şefa secţie de gastroenterologie.

Conform medicului, fiind pentru prima dată şef de departament şi având în vedere că îşi ia atribuţiile în acest sens odată cu începerea anului universitar, spre finalul lunii octombrie va opta pentru una dintre cele două funcţii.