Perdantul şi câştigătorii

Ştiti cam cât pierde statul, anual, din contrabanda cu ţigări? Între 500 şi 700 de milioane de euro. Deci, atenţie!, vorbim doar despre contrabanda cu ţigări, dar fenomenul cuprinde mult mai multe „sectoare de activitate”, cu ghilimelele de rigoare: de la traficul de combustibili şi alcool, până la la cel de droguri şi armament, de la traficul de medicamente, până la cel de cosmetice şi jucării. Să nu mai vorbim de traficul de influienţă!

În atari conditii, poate ar trebui ca măcar jumătate din numărul mascaţilor „fioroşi”, arondaţi cam câte patru la vreun încătuşat, să fie detaşaţi pe frontiera de nord, de sud, de est, spre a a întări, efectivele Poliţiei de Frontieră, care fac şi ele ce pot, dar care sunt copleşite de numărul tot mai mare de traficanţi şi de dotarea lor tot mai performantă.

Aceşti mascaţi ar trebui să vină pe graniţa de nord-est, pe unde ajung în ţară milioane de pachete de ţigări ruseşti şi ucrainene, produse „For duty free only” (numai pentru scutire de taxe vamale), după cum ”cinstit” scrie pe ele. Sigur că, până la urmă, pe sărăcia lucie care a cuprins trei sferturi din populaţia României, contrabanda cu ţigări poate părea o „afacerea corectă”, din care câştigă: traficantul, până la 300 la sută, iar cumpărătorul, până la 50 de procente, unicul păgubit fiind statul, care a pierdut în ultimii cinci ani, de când fenomenul creşte constant, vreo 2,5 miliarde de euro. Oare cum ar fi arătat cu aceşti bani sistemele subfinanţate ale ţării?

În aceste condiţii, guvernul care nu mai găseşte – spre exemplu – banii promişi pentru sisteme de irigaţii, deşi declarativ spune că îi are, trebuie să fie cu siguranţă, mult mai hotărât în a-i ajuta pe cei care se luptă cu fenomenul contrabandei. Întrucât, una e să citeşti despre cum merge contrabanda cu ţigări pe graniţă şi să afli, din statistici, că e puternic contracarată şi că scade de la an la an, şi alta e să te implici ferm în diminuarea fenomenului, mai ales că practic aceasta înfloreşte de la an la an.

Aşadar, dragă cititorule, ai idee câţi bani ne-au zburat în ultimul an din buzunarul naţional doar prin traficul de frontieră? Dacă nu ştii, sună un prieten!

Eventual … la Palatul Victoria.



Ing.dr.ec Traian Dobre