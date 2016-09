Persoană cu handicap maltratată de la câteva pastrile de triferment? Anchetă la Hârlău

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, jud. Iași cu privire la posibile acte de violență exercitate asupra unei persoane cazate în respectivul centru.

Ancheta, efectuată de către Biroul Teritorial Iași al Avocatului Poporului, vizează posibila încălcare a art. 22 și art. 50 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și protecția persoanelor cu handicap.

Sesizarea din oficiu și ancheta sunt urmarea unei petiții telefonice din 30 august 2016, prin care o persoană cu handicap a reclamat faptul că în seara zilei de 29 august 2016 a fost victima unor acte de violență (a fost trasă de păr lovită cu spatele de perete și cu un scaun, lovită cu o cheie în ochiul drept) din partea unui angajat al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, jud. Iași.

Conform relatărilor reclamantei, motivul actelor de violență l-a reprezentat solicitarea de către petentă a unor pastile de triferment și carbocit indicate în cazurile de balonare. Petenta a relatat și faptul că același asistent i-ar fi diminuat medicamentul Rectal necesar susținerii funcțiilor digestive. În plus, reclamanta a susținut că asistentul are frecvent episoade în care agresează beneficiarii, fumează în cabinetul de la etajul 2 și are o atitudine ”proastă” față de beneficiari.