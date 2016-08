Peste 25 de nave militare rusesti participa la ample manevre militare in Marea Neagra si Marea Caspica, la ordinul lui Putin

In realizarea obiectivelor din cadrul manevrelor de la Marea Neagra si Marea Caspica sunt implicati peste 4.000 de militari si circa 300 de unitati de tehnica militara ale celor doua Flote. De asemenea, baza militara rusa din Osetia de Sud, care participa la aceasta verificare, a fost plasata in stare maxima de lupta, a anuntat serviciul de presa al districtului militar Sud, precizand ca pe poligon au iesit aproape 1.000 de militari.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat joi vaste manevre militare in mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv in cea care include Crimeea si zona de frontiera cu Ucraina. Liderul rus a ordonat sa fie efectuata o "inspectie inopinata" in scopul verificarii pregatirii de lupta a fortelor armate in trei din cele patru districte militare ale Federatiei Ruse - Sud, Vest si Centru - precum si in cadrul Flotei ruse a Nordului si al comandamentelor Fortelor aeriene si trupelor aeropurtate.

Armata rusa si-a inmultit exercitiile militare de amploare pe intreg teritoriul Federatiei Ruse de la inceputul crizei in relatiile sale cu Occidentul ca urmare a rolului Moscovei in situatia din Ucraina.