Petre Tobă: Am fost permanent atacat încă din primele zile ale mandatului

Într-un mesaj adresat colegilor săi, Tobă subliniază că nu va face politică și că nu a urmărit ca funcția de la MAI să se transforme într-o trambulină pentru o carieră în acest domeniu.

”Am fost permanent atacat încă din primele zile ale mandatului, dar nu pentru ceea ce am făcut în plan profesional, pentru proiectele inițiate sau activitatea mea ca ministru, ci din alte considerente, de natură politică.

Subliniez că nu am făcut politică și nu voi face nici în viitor, nu am urmărit ca funcția de ministru să devină o trambulină pentru a accede în viața politică, ci voi fi dedicat muncii profesionale, voi fi permanent în slujba țării și a cetățeanului, așa cum o fac de peste 26 de ani.

În această perioadă am rezistat tentației de a abandona, deoarece am avut permanent alături de mine sprijinul colegilor din ministerul afacerilor interne din toate armele și de aceea, încă o dată, vă mulțumesc.

Ca om care a lucrat în acest sistem, știam la momentul învestirii că un an electoral înseamnă un an de zbateri. Istoria anilor electorali asta demonstrează – în anii 2009 și 2012, MAI a avut câte 5 miniștri.

Cu toate acestea mi-am asumat această provocare, iar prin ceea ce am făcut pentru instituție și, în special pentru cetățeni, eu cred că a meritat!”, a precizat ministrul demisionar al Internelor.

În aceeași postare, petre Tobă a prezentat și realizările Ministerului Afacerilor Interne din acest an.

„ Cu toate aceste inconveniente, realizările Ministerului Afacerilor Interne din acest an sunt unele de referință pentru activitatea acestui minister și nu numai:

- prin măsurile adoptate, acțiunile derulate în mediile cu risc infracțional, reacția rapidă la evenimente și suplimentarea dispozitivelor implicate în gestionarea evenimentelor și a adunărilor publice de amploare, în România s-a înregistrat cea mai mică valoare a infracționalității din ultimii 9 ani.

- am asigurat desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale, fiind înregistrate cele mai sigure și corecte alegeri din istoria postdecembristă a României. Infracțiunile sesizate au scăzut cu 51% față de alegerile anterioare. Întregul proces electoral s-a derulat într-un climat de siguranță ridicat, fiind apreciat de opinia publică pentru că nu au fost înregistrate disfuncționalități sau sincope majore.

- a crescut nivelul de securitate la incendiu şi s-a asigurat o intervenţie promptă pentru salvarea persoanelor și pentru acordarea asistenței medicale de urgență, simultan cu intensificarea activităților pe linie de prevenire. A fost îmbunătățită semnificativ dotarea IGSU și a fost elaborată Strategia de consolidare și dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2025, document care are drept obiectiv fundamental creșterea capacității operaționale și de răspuns în cazul situațiilor de urgență.

- a crescut eficiența acțiunilor desfășurate pentru combaterea migrației și a șederii ilegale pe teritoriul național. Au fost destructurate numeroase rețele/grupări infracționale de crimă organizată și au fost consolidate parteneriatele strategice cu principalii actori în lupta împotriva amenințărilor la adresa securității naționale. Astfel, în România nu s-au înregistrat evenimente majore, atentate teroriste, omoruri la comandă sau alte fapte de mare violență.

- am demarat și suntem în plină derulare a procesului de simplificare și debirocratizare a activității ministerului pentru a veni mult mai aproape de nevoile cetățenilor și de a asigura un serviciu public de calitate.

- am acordat o atenție deosebită atragerii de fonduri nerambursabile astfel, la nivelul structurilor ministerului şi al entităţilor care beneficiază de fonduri gestionate de MAI, sunt în curs de implementare 89 proiecte, cu o valoare totală de 533.023.383 lei ce vizează domeniile Azil şi Migraţie, Securitate Internă, Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere.

- am asigurat condițiile de lucru corespunzătoare pentru personalul MAI, am demarat reabilitarea sediilor aflate în administrarea ministerului și îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție în concordanță cu standardele europene și am asigurat condițiile pentru creșterea mobilității, în limita fondurilor disponibile.

- toate drepturile salariale și obligații financiare sunt la zi și nu se înregistrează restanțe.

Prin activitatea desfășurată în această perioadă, Ministerul Afacerilor Interne și-a adus o contribuție majoră la faptul că astăzi, România este recunoscută ca un stat sigur, factor de stabilitate și securitate la nivel regional și nu numai.

Dar cel mai important lucru este faptul că toate aceste realizări nu se regăsesc doar în analize și statistici, ci sunt percepute în mod direct de către cetățeni, cel mai important barometru de evaluare a activității unei instituții.

Astfel prin activitatea desfășurată structurile MAI sunt între primele instituții în care cetățenii au încredere, în toate sondajele realizate la nivel național.

De asemenea conform Eurobarometrului Standard 85 publicat de Comisia Europeană, criminalitatea percepută direct de către cetățeni, în plan personal, este pe locul 11 din 15 probleme identificate și reprezintă o problemă pentru doar 4% dintre români, în scădere cu 2 procente față de valorile înregistrate în toamna anului trecut și cu mult sub valorile medii înregistrate la nivelul UE sau la nivel regional”, a mai notat Petre Tobă.

Petre Tobă şi-a dat demisia din funcţia de ministru de Interne. Asta după ce procurorii l-au acuzat de favorizarea infractorului pentru că a refuzat să declasifice informaţii privind activităţile ilegale a angajaţilor de la DIPI.

b1.ro