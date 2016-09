Petre Toba, pana acum o saptamana ministrul Internelor, a ajuns la DNA. Procurorii l-au informat ca e urmarit penal

El a refuzat sa ofere detalii suplimentare despre discutiile cu procurorii.

"Mi s-a adus la cunostinta faptul ca s-a dispus inceperea urmaririi penale vizavi de comiterea infractiunii de favorizarea faptuitorului. Dupa cum cunoasteti foarte bine, niciodata nu am comentat un dosar penal, cu atat mai mult nu il voi comenta acum. De asemenea, faza de urmarire penala este o faza confidentiala si va rog sa ma intelegeti ca nu va pot... Cum v-am spus si la inceput, in continuare cred in nevinovatia mea si voi prezenta toate probele", a afirmat Toba.

Petre Toba, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori in dosarul in care s-a cerut presedintelui Klaus Iohannis ridicarea imunitatii pentru urmarirea penala a acestuia.

"Am fost citat in calitate de suspect pentru comiterea infractiunii de favorizarea faptuitorului. Dupa cum cunoasteti, am depus demisia din functia de ministru al Afacerilor Interne tocmai pentru a nu implica ministerul intr-un scandal public. Imi sustin nevinovatia si sunt prezent aici tocmai pentru a prezenta toate argumentele mele in sustinerea nevinovatiei. Sunt convins ca, pana la urma, cu toate argumentele pe care le voi prezenta, imi voi dovedi nevinovatia", a spus fostul ministru de Interne inainte de a intra la DNA insotit de avocatul sau.

