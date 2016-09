PNL depune plângere penală după ce semnătura lui Dumitru Oprea a fost falsificată

Conducerea PNL a făcut această recomandare în contextul în care Dumitru Oprea susţine că nu a participat la şedinţă şi nu a semnat raportul privind iniţiativa PSD pentru amânarea concursurilor de directori de şcoli.

PNL va cere şi retrimiterea la Comisia de învăţământ a iniţiativei menţionate.

Senatorul PNL Dumitru Oprea a declarat, vineri, că nu a semnat raportul privind iniţiativa PSD pentru amânarea concursurilor de directori de şcoli, insistând că proiectul a fost discutat fără a fi pe ordinea de zi a comisiei de învăţământ. "Pe ordinea de zi a şedinţei din 14 septembrie nu a figurat aşa ceva. Eu nu am participat la acea şedinţă. (Nu ştiu-n.r.) cum au procedat că a apărut că eu am semnat în dreptul secretarului. Nu ştiu cine a semnat, dar este treaba altora să identifice cine a făcut păcatul acesta. M-a deranjat că pe o propunere legislativă care viza un articol de lege privind orientarea profesională a tinerilor s-a venit cu un alt articol de lege care să stopeze concursul. Asta este mai gravă decât orice altă nebunie făcută de ei", a declarat senatorul PNL Dumitru Oprea, adăugând că speră că iniţiativa PSD va fi blocată de plenul Senatului, for decizional.

El a afirmat că modificarea adusă Legii Educaţiei este "foarte gravă". "Eu sper că înţelepciunea cea de pe urmă va opera că aşa ceva nu o să mai treacă atât de lejer. La Camera Deputaţilor nu exista decât articolul privind orientarea profesională a tinerilor, iar la Senat s-a venit cu un alt articol care face pulbere ordinul ministrului vizând organizarea concursurilor de directori şi directori adjuncţi. La Camera Deputaţilor subiectul nu a fost discutat", a explicat senatorul PNL.

realitatea.net