Pokemon Go vine pe Apple Watch, dar cum rămâne cu Android Wear?

Pokemon Go este un joc care creează dependenţă, dar în acelaşi timp te determină să fii mult mai activ şi să te deplasezi pentru a înregistra un nou nivel. Acesta este disponibil pe o mulţime de smartphone-uri, dar de acum va deveni şi mai uşor să joci Pokemon Go, pentru că Apple tocmai a anunţat că jocul va ajunge pe Apple Watch.

Jucătorii Pokemon Go se întreabă acum când vom vedea funcţii asemănătoare şi pe Android Wear. Aplicaţia Pokemon Go pentru ceas este mai degrabă o extensie a aplicaţiei pentru smartphone. Pokemon Go Apple Watch va afişa informaţii precum unde de află cel mai apropiat Pokemon, Pokestop sau Gym.