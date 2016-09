Poliţia Iaşi, ruşinea României la dosare cu autor necunoscut: locul I la violuri, furturi, tâlhării şi înşelăciuni

Pe lângă problemele de personal sau logistică, invocate adesea de poliţişti atunci când sunt întrebaţi despre dosarele nerezolvate, Iaşiul este printre singurele judeţe unde, în trecut, din cauza incompetenţei dintr-un dosar, aproape întreaga conducere a inspectoratului a fost demisă.

Locul I la furturi

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), la nivelul anului 2016 judeţul Iaşi înregistrează o populaţie de 787.499, fiind primul judeţ ca mărime din România, exceptând municipiul Bucureşti. Cifrele statistice oferite de către Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi relevă că în Iaşi, la momentul furnizării răspunsului, poliţiştii din judeţ aveau în lucru nu mai puţin de 27.817 de dosare cu autor necunoscut, cel mai vechi fiind un furt din anul 2000.

Cele mai multe dintre acestea sunt cazuri de furt – 20.297. În scriptele IPJ, această categorie este împărţită în furt din auto – 2.692 de cazuri, furt din locuinţă – 3.783 de cazuri, furt din societate comercială – 1.590 de cazuri şi „alte tipuri” – 12.834 de cazuri.





Viol cercetat de un deceniu

La fel ca şi în cazul furtului, Iaşiul se află în topul judeţelor în privinţa dosarelor de tâlhărie cu AN – 770, cel mai vechi caz fiind din 2001. Iaşiul se mai află în fruntea clasamentului dosarelor cu AN şi în cazul infracţiunilor de viol şi înşelăciune. „Metoda cel mai des întâlnită în aceste dosare este cea cunoscută sub denumirea de «metoda accidentul», ale cărui victime sunt persoane vârstnice”, ne-au transmis reprezentanţii IPJ Iaşi. În privinţa infracţiunii de viol, cea mai veche infracţiune cu autor necunoscut este din 2006, din acelaşi an datând şi cea mai veche cauză de înşelăciune cu AN. În privinţa localităţilor din judeţ unde sunt înregistrate cele mai multe dosarele cu infractori necunoscuţi, acestea sunt proporţionale cu numărul de locuitori.