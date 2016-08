Politicienii nu se prea înghesuie să achite dările la stat

Avocatul Poporului, Victor Ciobea, are datorii la Fisc de peste 88.000 de lei, potrivit listei ANAF, pe care figurează şi mai mulţi parlamentari, între care deputatul ALDE Bogdan Ciucă, deputatul Rovana Plumb, liderul deputaţilor aparţinând minorităţilor, Varujan Pambuccian, şi deputatul PSD Oana Mizil. În lista ANAF făcută publică recent, pe care figurează persoanele fizice cu datorii la stat la data de 30 iunie, Bogdan Ciucă, lider ALDE în Camera Deputaţilor şi preşedinte al Comisiei juridice, figurează cu o datorie de 11.118 de lei. Conform declaraţiei de avere depusă în 2016, anul trecut Ciucă a câştigat 65.000 de lei din indemnizaţia de deputat şi 327.000 de lei din activitatea de notar public. Deputatul PSD Oana Niculescu Mizil, soţia lui Marian Vanghelie, are şi ea o datorie la Fisc de 10.360 de lei. În ultima declaraţie de avere a consemnat venituri anuale de 58.908 de lei, indemnizaţia de deputat în Parlamentul României.

Liderul deputaţilor din grupul minorităţilor, Varujan Pambuccian, apare în evidenţele ANAF cu o datorie de 3.449 de lei. Deputatul a câştigat anul trecut 64.000 de lei de la Camera Deputaţilor şi 8.200 de lei de la Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti, pentru plata cu ora pe postul rezervat pe durata mandatului de demnitar. Pambuccian a precizat, pentru News.ro, că ”este imposibil” să mai apară pe ”lista ruşinii” a ANAF. ”În ultimele luni încontinuu am primit înştiinţări, le-am plătit pe fiecare. Nu mai înţeleg nimic. N-am primit nicio înştiinţare. (...) Ultima dată când am plătit i-am rugat frumos să îmi spună dacă mai există ceva şi mi-au zis că nu. Ultima dată am achitat în urmă cu câteva luni când am primit o înştiinţare cu o chestie de acum o sută de ani. Mi-au zis că figurez acolo”, a spus deputatul. Rovana Plumb este deputat PSD de Dâmboviţa şi fost lider al Consiliului Naţional al PSD şi apare în scriptele ANAF cu o datorie de 1.702 de lei. A câştigat anul trecut 94.000 de lei din poziţia de fost ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Un alt înalt funcţionar cu datorii este Victor Ciorbea, cel care ocupă funcţia de Avocat al Poporului.

Ultima datorie a lui Ciorbea la Fisc este de 88.071 de lei. A încasat anul trecut 108.000 de lei. Victor Ciorbea apare şi în lista de datornici prezentată de ANAF în luna mai, însă între timp şi-a plătit o parte din datorii, potrivit ultimelor date. În luna mai, Ciorbea apărea pe lista datornicilor cu datorii totale la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor de sănătate de aproximativ 200 de mii de lei, în timp ce soţia lui, Lacrima Ciorbea, era înregistrată cu o datorie şi mai mare, de peste 370 de mii de lei. Numărul persoanelor fizice cu datorii la stat, care însumau peste 3 miliarde lei (671,1 milioane euro) în data de 30 iunie, era de 126.365, cu 32,5% mai mic decât cel de 187.230 înregistrat după primul trimestru al acestui an, din listă fiind excluse persoanele ale căror datorii la buget sunt mai mici sau egale cu suma pe care trebuie să o primească la rândul lor de la stat, a anunţat joi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).