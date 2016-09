Ponta, despre acuzația DNA: "Aceasta este o informatie "pe surse" neadevarata"

Fostul premier Victor Ponta spune, la scurt timp după ce DNA l-a plasat sub control judiciar într-un nou dosar, că nu l-a acuzat "nimeni" că a primit 220.000 de euro.

"Aceasta este o informatie "pe surse" neadevarata - nu m-a acuzat nimeni ca am primit 220.000 ( sau orice alta suma de bani)! Decizia procurorilor a fost urmatoarea "sa nu fac declaratii in mass media referitoare la obiectul cauzei sau aprecieri la adresa procurorilor care instrumenteaza cauza, la celelalte persoane cercetate in cauza, precum si la martorii audiati". Aceasta masura o voi contesta maine in fata judecatorilor de la ICCJ! Dupa decizia ICCJ voi putea sa imi expun punctul de vedere si sa imi demonstrez nevinovatia!", a scris Ponta pe Facebook.

