Ponta întreabă pe Facebook: O să guvernăm țara doar cu «PuieMonta»?

Victor Ponta a scris câteva rânduri pline de ironie pe Facebook:

"Pot sa se supere "deontologii" si "postacii" ca indraznesc sa spun eu public ceea ce multi gandesc si nu au curaj sau posibilitatea sa exprime!

Totul acum la PNL si Guvernul tehnocrat este doar despre voturi si pozitii pe lista - chiar si "interesul" pentru Diaspora, despre care nu a mai vorbit nimeni si pentru care nu a mai facut nimeni nimic dupa alegerile din 2014 (cu exceptia legii stupide conceputa de Mihai Voicu - PNL si promulgata de Dl. Iohannis, care a dus la 8.000 de persoane inscrise pe listele electorale in Diaspora)!

Despre guvernarea de anul asta ZERO. Despre programul de guvernare al PNL + Tehnocrati in 2017 ZERO. Si o sa guvernam tara doar cu «PuieMonta»?

Normal ca oamenii voteaza cu PSD-ALDE, pentru ca macar stiu ca guverneaza bine. Ceilati voteaza doar CONTRA si o sa pateasca la fel ca la alegerile locale".