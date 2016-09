Ponta: Sunt calificat sa coordonez tot ceea ce priveste viata de zi cu zi a fiecarui roman

Victor Ponta a ales. Va rămâne în PSD, refuzând intrarea în PRU. El este mai mult decât încrezător în forțele proprii. Iată ce a postat pe Facebook:

"Asa cum mi-a solicitat Liviu Dragnea de azi voi lucra in cadrul echipei PSD pe care el o coordoneaza si care va elabora Programul de Guvernare pentru 2017-2020/ imi doresc si cred ca sunt calificat sa coordonez partea fiscal-bugetara si tot ceea ce priveste viata de zi cu zi a fiecarui roman si a fiecarei intreprinderi comerciale romanesti!

Am dovedit in anii de guvernare anteriori ca putem sa facem performanta in acest domeniu (asa cum Guvernul Tehnocrat a dovedit ca poate face doar catastrofe). Si sunt convins ca oamenii vor vota in 11 Decembrie pentru cei care pot guverna bine pentru Romania si pentru romani - asa cum au votat si in Decembrie 2012", a scris Victor Ponta.