Poporul care intriga lumea cu obiceiurile lor! Mosos tribul in care femeile decid totul si casatoria este o amenintare la adresa armoniei

Tribul Mosos traieste pe malul lacului Lugu intre regiunile Yunnan si Sichuan. Acest lac in traditia populara se spune ca a nascut din lacrimile zeitei Gemu. De peste 800 de ani tribul Masos are aceleasi traditii care le guverneaza viata de zi cu zi. Toti copii locuiesc cu mama lor. Copii nu parasesc casa familiei, care se transmite de la o generatie la alta (de fete). Femeile sunt capul familiei si gestioneaza activitatea, fetele mostenesc numele si proprietatea.

Tatii biologici nu sunt obligati sa-si viziteze copii sau sa-i intretina. In Masos, unchii copilului tin loc de tata. Ei trateaza nepoatele si nepotii lor ca si cum ar fi copii lor. Pentru ei este esential ca sora lor sa aiba urmasi sanatosi si bine crescuti. Unchii au mai multe drepturi decat parintii asupra copiilor. Cand o mama moare, prima fiica din familie are datoria sa preia rolul mamei. Ea va deveni „Ama” sau „Dabou” termen folosit in comunitatea lor. „Ama” decide sarcinile de zi cu zi si da instructiuni si are grija de casa.

