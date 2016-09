Povestea fascinantă a "femeilor marii", cunoscute sub denumirea de "Ama"

Ama sau "femeile marii" reprezinta o populatie din Japonia ce scade vazand cu ochii. Din pacate, pentru ca un asemenea stil de viata nu se regaseste in prea multe locuri din lume, am putea asista la moartea unei traditii milenare.

"Am fost in mare de cand ma stiu si, indiferent de cat de cald e afara, tot simt umezeala in oase", spune Kimiyo Hayashi, in varsta de 61 de ani, o membra a acestei comunitati.

Seara, dupa ultima iesire in larg, ea si restul femeilor care culeg scoici, stridii, caracatite sau alte vietati marine cu mainile goale se aduna in jurul focului, pentru a se incalzi. Cand ziua se ingana cu noaptea, femeile Amo merg incolonate inspre docuri, purtand in maini torte din bambus.

Clip preluat de pe contul de YouTube Mie Japan Travel Guide

Hayashi, o femeie cu privire agera, li s-a alaturat cand avea 16 ani. Si mama si bunica sa au avut aceeasi ocupatie. 45 de ani mai tarziu de cand li s-a alaturat, programul ei e acelasi. Imbracata intr-un costum traditional alb, se arunca in valuri si ajunge adesea la un kilometru de tarm, la o adancime de 10 metri. Nu au pe ele mai multe haine nici cand temperaturile fac dintii sa clantane.

Accidentele regulate fac parte din viata acestor femei, la fel ca intalnirile cu rechinii. Insa frigul e cel care face cele mai multe victime. De-a lungul anilor, spune Hayashi, multe femei nu s-au mai intors din valuri.

Hayashi si colegele sale deja s-au obisnuit cu gandul ca sunt ultimele femei ale marii din familiile lor. Fiicele lor nu sunt interesate sa le calce pe urme, asa ca varsta medie a celor care se scufunda zilnic e de 65 de ani in prezent. Cea mai varstnica dintre sirene a trecut de 80 de ani.

ziare.com