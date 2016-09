Povestea genialului Costin, elevul considerat numărul 1 în lume la informatică. SUA și Anglia se ”bat” pentru el

Elev al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu“ Câmpulung, Costin Andrei Oncescu (17 ani) are un palmares uluitor în acest an. Aur la Olimpiada Naţională de Informatică, aur la Balcaniada de Informatică - seniori (după ce, în perioada 2012-2014, câştigase de trei ori consecutiv medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori), la care se adaugă medalia aur la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Tuymaada“, iar acum, argintul la Olimpiada Internaţională de Informatică desfăşurată la Kazan, acolo unde echipa României a obţinut trei medalii de argint luate, în ordine, de puştiul de geniu al Argeşului, de Andrei-Costin Constantinescu şi de Andrei Popa, plus o medalie de bronz câştigată de Radu Muntean.

„Este cel mai bun rezultat pe care l-am obţinut până acum la competiţiile internaţionale şi aceasta pentru că Olimpiada Internaţională reuneşte competitori din cele mai multe ţări ale lumii. La această ediţie au participat 80 de ţări reprezentate de cei mai buni patru elevi din fiecare dintre ele, liderii fiind, ca întotdeauna, chinezii. Ţinând cont că am fost la prima participare şi că eram şi printre cei mai mici elevi, consider că rezultatul obţinut de mine este unul foarte bun“, a declarat mândru Costin Oncescu.

