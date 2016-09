Pregătiri de clopoţel

* Astăzi începe ultimul sfârşit de săptămână al vacanţei: luni dimineaţă, pe întreg cuprinsul ţării, mii de clopoţei vor vesti în cor începerea noului an şcolar, trezind din somn părinţii care, duminică seara, vor cinsti cum se cuvine evenimentul, iar elevii patriei, de la mic la mare, se vor îndrepta spre şcoli cu flori etc. în braţe şi cu bucuria întipărită pe chip. Sau nu? Oare anul ăsta şcolar poate începe? Dacă da, în ce condiţii? Am încercat să aflăm:

* Şcoala "Dănilă Prepeleac" n-are nici măcar clopoţel, iar banii primiţi pentru unul nou au fost folosiţi pentru protocol (bere la pet, să bea zugravii), dar directorul s-a descurcat plătind în natură (porţie triplă de cornuleţe şi lapte) un elev dintr-a V-a, să ţârâie din gură la început şi sfârşit de recreaţii. Acesta ne-a mărturisit că este hotărât să facă pauzele de măcar două ore bucata.

* La Şcoala "Punguţa cu doi bani" s-au primit din fonduri europene materiale de ultimă generaţie pentru un ultramodern laborator de informatică, în care cei mai isteţi dintre elevi să înveţe tainele computerelor. Acum directorul aşteaptă ca peste puţini ani să se asfalteze măcar uliţa principală, încât peste alţi câţiva ani să poată intra în sat maşinile celor care vor veni să tragă curent electric.

* Laboratorul de chimie al Şcolii " Ivan Turbincă" a fost bine utilat, primind inclusiv substanţe pentru experienţe; alaltăieri s-a descoperit că din el lipsesc recipientele cu azotat de amoniu, acid sulfuric şi azotic, cianură, uraniu şi plutoniu. Profesoara Aurelia-Ferita Calciu a zâmbit: "Sigur sunt nebunaticii dintr-a XI-a D! În fiecare an pregătesc o surpriză pentru prima zi de şcoală. Cred că vor să facă artificii!".

* Nici măcar aseară, la închiderea ediţiei, directorul Şcolii "Moş Ion Roată" nu ştia dacă aceasta îşi va putea deschide porţile luni, pentru a primi zgomotoasă ceată de copii. Motivul e foarte simplu: s-a pierdut cheia de la lacătul mare, care a închis porţile şcolii peste vacanţă, lacătul e prea gros pentru a fi tăiat de mână, iar meşterul Fănică e plecat la ţară cu faiul său fermecat, să facă un gard pentru socri, şi se întoarce de-abia miercuri!

* Şi directorul Şcolii "Ionică cel Prost" întâmpină mari probleme, deoarece încă nu a reuşit să alunge din instituţie toate cele 153 de pisici aduse şi închise acolo cu o săptămână în urmă ca să stârpească şoarecii aduşi acolo cu o lună în urmă ca să stârpească gândacii oploşiţi în şcoală prin mai, când au dat de gustul cornuleţelor cu lapte. El spune că ar încerca să bage nişte câini în şcoală, dar se teme că nu va mai rămâne nimic întreg după bătălie.

* Din această toamnă, la Şcoala de Arte "Capra cu trei diezi" se va introduce noul regulament, drastic, pentru a reduce uzura instrumentelor, care sunt scumpe. Se vor pedepsi elevii care nu apasă pe toate clapele pianului la fiecare melodie, să le tocească uniform, care izbesc cu beţe în tobe, ţambal sau xilofon, care umflă cimpoaiele (că se pot sparge!) şi, în general, care nu păstrează o linişte deplină în timpul orelor de muzică!