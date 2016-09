Pregătiți-vă garderoba pentru noul sezon! Tendinte în toamna 2016

…sau orice piesa in care vei straluci la propriu, singura regula fiind legata de evenimentul unde intentionezi sa porti item-ul. Poti purta si paiete sau aplicatii pretioase pe anumite repere, daca ai o retinere fata de ceea ce este sclipici sau modele din jersey lurex.

Salopetele motociclist

Eiii, aceasta e o tendinta care nu are cum sa nu imi placa, dat fiind ca sunt o mare iubitoare a acestui sport dar si a salopetelor piese vestimentare must have in orice garderoba fashion.

Era victoriana

Un trend care este un bun punct de plecare pentru multe colectii, in special prin croiul gulerelor si al manecilor dar si prin silueta eleganta, longilina.

Ballet school

Te vei indragosti poate in toamna aceasta de un domn/domnisor, insa cu siguranta vei iubi piesele vestimentare inspirate din lumea delicata a baletului contemporan. Voal de matase , pliseuri din satine, organza transparenta, volane light si o cromatica in nude & blush sunt ingredientele unui look fin, irezistibil de inocent.

Tricoul alb sau camasa alba, purtate sub rochii minimaliste

Este o combinatie foarte frumoasa si care va arata ca esti o adevarata specialista fashion. Poate parea pentru necunoscatori ceva aiuristic, dar nu uita notiunea de baza a noului sezon: A indrazni!

Chic Chinoiserie

Este un trend care readuce in atentie feminitatea, formele fluide, prin matasea imprimata cu motive decorative inspirate din pictura delicata asiatica. Stampele prind viata in prezentarile McQueen, la Comme des Garçons materialele au o volume interesant controlate, in stilul experimental caracteristic Kawakubo . Poti purta bluze tip kimono, fuste lungi, imprimate cu flori, rochii satinate sau trench coat brodat cu egrete in zbor.

Artful Furs

Te sfatuiesc sa alegi blana eco, modele artful si sa te gandesti ca s-au dus anii de glorie ai divelor imbracate cu haine lungi, din blanuri naturale pompoase, fumand gales si inabordabile.

The Male Suit

Costumul barbatesc continua sa fie o sursa de inspiratie pentru moda feminina, asa cum a gandit vizionar Coco Chanel. Mai mult, privind formele fituite ale hainelor masculine din actualele colectii, cred ca poti imprumuta din garderoba sotului/a prietenului cateva piese si nici nu se va observa ca nu sunt haine de doamne. Intr-un final, aceasta globalizare aduce si economie, cum ar fi un sacou la o familie sau o camasa purtata de toata lumea din casa, de la tata la fiica si tot asa…

