Premieră românească: autoturismul făcut în întregime din sârme!

Nu este vorba despre un nou concept tehnologic, ci despre o veche meteahnă a posesorilor de Dacia 1300, căci autoturismul care a atras toate privirile este unul autohton, produs în 1975. Proprietarul său încă de la ieşirea din fabrică e Manole Mărăcine, pensionar, fost administrator de asociaţie de locatari şi om gospodar, priceput la toate: „Prin 1977 s-a dus ceva de la carburator, nu mai ştiu ce, dar ţin minte că atunci am înlocuit cu sârmă prima piesă ruptă şi a mers. După un an s-a stricat ambreiajul şi tot cu sârmă am pus. Planetarele le-am făcut tot aşa şi n-am mai avut probleme; la fel pivoţii, arborele cotit, alternatorul, schimbătorul şi cutia de viteze, şaibele, bucşele, delcoul, motorul, bateria, banchetele, portierele, toba de eşapament, tot ce s-a stricat sau a căzut în gropi! Am înlocuit cu sârmă şi am mers mai departe!“, declară fericitul automobilist. „Recunosc, am pus şi un ciorap al soţiei în locul curelei de ventilator, dar a putrezit şi l-am înlocuit tot cu sârmă. Geamurile toate le-am făcut din plasă de sârmă în 1987: nu se sparg şi intră aer curat! Ultima piesă originală, cheia de contact, s-a rupt anul ăsta şi am reparat-o: de atunci, toată maşina e din sârmă, dar îmi fac treaba cu ea!“ a adăugat el.

