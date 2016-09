PREMIILE EMMY 2016, decernate duminică seară. Lista completă a nominalizărilor

Academy of Television Arts & Sciences decernează duminică, 18 septembrie, PREMIILE EMMY 2016. Gazda ediţiei din acest an va fi Jimmy Kimmel.

Serialul "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", produs şi difuzat de postul HBO, a primit pentru cel de-al şaselea sezon al său cele mai multe nominalizări - 23 - la PREMIILE EMMY 2016.

Iată însă lista completă a nominalizărilor la PREMIILE EMMY 2016:

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun serial-dramă:

Game of Thrones

Mr. Robot

House of Cards

Downton Abbey

Better Call Saul

The Americans

Homeland

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun serial-comedie:

Veep

Transparent

Modern Family

black-ish

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Master of None

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor într-un rol principal într-un serial – dramă:

Kevin Spacey, House of Cards

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kyle Chandler, Bloodline

Matthew Rhys, The Americans

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial – dramă:

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Tatiana Maslany, Orphan Black

Claire Danes, Homeland

Taraji P. Henson, Empire

Keri Russell, The Americans

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial – dramă:

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ben Mendelsohn, Bloodline

Peter Dinklage, Game of Thrones

Kit Harington, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Jon Voight, Ray Donovan

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un serial – dramă:

Maggie Smith, Downton Abbey

Lena Headey, Game of Thrones

Emilia Clarke, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Maura Tierney, The Affair

Constance Zimmer, UnREAL

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor într-un rol principal într-un serial de comedie:

Jeffrey Tambor, Transparent

Anthony Anderson, black-ish

Will Forte, The Last Man on Earth

Thomas Middleditch, Silicon Valley

Aziz Ansari, Master of None

William H. Macy, Shameless

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de comedie:

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Amy Schumer, Inside Amy Schumer

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Laurie Metcalf, Getting On

Tracee Ellis-Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial de comedie:

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Ty Burrell, Modern Family

Matt Walsh, Veep

Louie Anderson, Baskets

Keegen-Michael Key, Key & Peele

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, Veep

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bun actriţă într-un rol secundar într-un serial de comedie:

Niecy Nash, Getting On

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Gaby Hoffman, Transparent

Allison Janney, Mom

Judith Light, Transparent

Anna Chlumsky, Veep





PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună mini-serie:

American Crime

Fargo

The Night Manager

The People v. O.J. Simpson

Roots

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun film de televiziune:

A Very Murray Christmas

All the Way

Confirmation

Luther

Sherlock: The Abominable Bride

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor în rol principal într-o mini-serie sau film de televiziune:

Bryan Cranston, All the Way

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Abominable Bride

Idris Elba, Luther

Cuba Gooding Jr., The People v. O.J. Simpson

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B. Vance, The People v. O.J. Simpson

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună actriţă în rol principal într-o mini-serie sau film de televiziune:

Kirsten Dunst, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Audra McDonald, Lady Day at Emerson's Bar & Grill

Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Lili Taylor, American Crime

Kerry Washington, Confirmation

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun actor în rol secundar într-o mini-serie sau film de televiziune:

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson

Hugh Laurie, The Night Manager

Jesse Plemons, Fargo

David Schwimmer, The People v. O.J. Simpson

John Travolta, The People v. O.J. Simpson

Bokeem Woodbine, Fargo

PREMIILE EMMY 2016. Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o mini-serie sau film de televiziune:

Kathy Bates, American Horror Story: Hotel

Olivia Colman, The Night Manager

Regina King, American Crime

Melissa Leo, All the Way

Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel

Jean Smart, Fargo

PREMIILE EMMY 2016. Cel mai bun program de varietăți:

Comedians in Cars Getting Coffee

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Late Show with James Corden

Real Time With Bill Maher

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon