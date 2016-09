Premiile Emmy 2016: Serialul „Urzeala Tronurilor“ a intrat in istorie

Serialul fantasy "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") si comedia "Veep" au adus noi premii pentru gigantul HBO, luni dimineata, in cadrul celei de-a 68-a editii a prestigioaselor premii Emmy, decernate programelor de televiziune difuzate la ore de varf in SUA. Dar, nou-veniti si actori de culoare au avut, de asemenea, momentul lor de glorie, in cadrul ceremoniei, scrie internationala.

Favoritul "Game of Thrones" a intrat in cursa cu 23 de nominalizari si a castigat 12 premii Emmy, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic, pentru regie si scenariu. Cu cele 38 de premii Emmy castigate de-alungul timpului, ''Game of Thrones'' a intrat in istoria competitiei detronand serialul ''Frasier'' care are in total 37 de statuete Emmy.

Lista completa a castigatorilor:

Cel mai bun serial-drama: Game of Thrones

Cel mai bun serial de comedie: Veep

Cel mai bun actor intr-un rol principal intr-un serial - drama: Rami Malek, Mr Robot

Cea mai buna actrita intr-un rol principal intr-un serial - drama: Tatiana Maslany, Orphan Black

Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un serial - drama: Ben Mendelsohn

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar intr-un serial - drama: Maggie Smith, Downton Abbey

Cel mai bun actor intr-un rol principal intr-un serial de comedie: Julia Louis-Dreyfus, Veep

Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un serial comedie: Louie Anderson, Baskets

Cea mai bun actrita intr-un rol secundar intr-un serial comedie: Mom Kate McKinnon, Saturday Night

Cea mai buna miniserie cu sezoane limitate: The People v OJ Simpson

Cel mai bun film de televiziune: Sherlock: the Abominable BrideCel mai bun prezentator al unei emisiuni tip reality show: RuPaul Charles - RuPaul’s Drag Race

Cel mai bun serial de animatie: Archer

Cel mai bun program special: Grease Live!

Cea mai buna emisiune speciala de divertisment: The Late Late Show Carpool Karaoke Prime Time Special

Cea mai buna emisiune de divertisment: Last Week Tonight With John Oliver

Cea mai buna emisiune tip reality show/competitie: The Voice

hotnews.ro