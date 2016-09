Preotul Ioan Scurtu de la maternitatea Elena Doamna, oprit de la „cele sfinte“

Mitropoia Moldovei şi Bucovinei a ajuns la o hotărâre definitivă în ceea ce priveşte activitatea preotului Ioan Scurtu, care slujea la Maternitatea „Elena Doamna“ ca preot misionar, despre care „Ziarul de Iaşi“ a scris în exclusivitate că a fost depus din treaptă (n.r. - se ridică dreptul de săvârşi sfintele slujbe) în luna martie, fiind acuzat că militează în spital împotriva vaccinurilor, avorturilor şi a cardurilor bancare. După mai multe sesiuni de judecată, el a fost oprit de la slujire definitiv şi irevocabil, depunerea din treaptă fiind la un pas de caterisire sau răspopire, aşa cum mai este cunoscută. „Nu a venit deloc să îşi susţină punctul de vedere, nu a fost prezent la nicio şedinţă a Consistoriului, nici Eparhial şi nici Mitropolitan“, a declarat pr. Marian Timofte, care a preluat funcţia de purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Acesta a precizat pentru „Ziarul de Iaşi“ că motivele reale nu au legătură cu cardurile, avorturile şi vaccinurile, ci cu atitudinea generală a preotului.

„În primul rând, el este divorţat, dar asta a fost însă doar ca o circumstanţă agravantă pentru atitudinea lui în general. Până la urma urmei, putea să depăşească şi acest moment, dar nu a fost cooperant, a adoptat această izolare, nici nu ştiu cum să îi spun. A refuzat să se prezinte la Consistoriul Eparhial deşi a fost citat de patru ori, apoi a contestat decizia, nu a fost mulţumit de deciziile primului consistoriu, dar nu s-a prezentat nici la cel Mitropolitan“, a explicat pr. Marian Timofte. Practic, în acest moment, preotul este oprit din a săvârşi toate lucrările sfinte, nu mai are voie să poarte niciun veşmânt bisericesc, să rostească cuvânt de învăţătură, să fac vreo slujbă sau să se împărtăşească din sfântul potir în altar, ci doar să poarte numele de preot. „Diferenţa între depunerea din treaptă şi caterisire este că prima este reversibilă. Poate fi reabilitat dacă dă dovadă de pocăinţă“, a conchis pr. Marian Timofte.

Acuzat că a intervenit în actul medical

În ciuda faptului că reprezentanţii Mitropoliei susţin că acuzele nu sunt cele de a vorbi împotriva vaccinurilor, avorturilor şi cardurilor în rândul mamelor din maternitate, managerul unităţii medicale susţine că plângerea a fost făcută exact pe această speţă. „El nu mai slujeşte la noi din aprilie, a fost suspendat cât a fost în anchetă, apoi, după ce i s-a interzis să mai slujească, eu i-am suspendat contractul de muncă. Mergea la mămici în spital, el spunea să nu vaccineze copiii, că nu sunt bune vaccinurile, să nu aibă card că e obiectul dracului. Din punctul meu de vedere, îşi depăşea atribuţiile, el ar trebui să susţină moral femeile, să facă educaţie spirituală, nu să le spună când şi cum să îşi vaccineze copiii, asta intră în atribuţiile medicilor, a declarat Cristina Dobre, managerul Maternităţii „Elena Doamna“.

Şi în documentul realizat de către Consistoriul Eparhial şi care a fost consultat de către „Ziarul de Iaşi“ se precizează la punctul 5b faptul că preotul „intervine în actul medical făcând campanie în rândul pacientelor împotriva vaccinurilor administrate nou-născuţilor“. În acelaşi document se precizează că împotriva preotului s-au mai luat în considerare şi o serie de alte abateri - faptul că este divorţat, că nu respectă programul de lucru de la spital, că nu a fost la hramul principal al Capelei din anul 2015, fiind plecat în străinătate fără binecuvântarea chiriarhului şi că nu a participat curent la şedinţele Protopopiatului.

„S-a dorit o pocăinţă în faţa autorităţilor, nu a lui Dumnezeu“

Contactat de către „Ziarul de Iaşi“, preotul Scurtu a lansat o serie de acuzaţii la adresa autorităţilor bisericeşti cu privire la felul în care s-a desfăşurat procesul său. El a invocat atât motive administrative, cât şi procedurale sau chiar dogmatice. „Modalitatea de judecare a fost incorectă. Am cerut în scris o prezentare a tuturor acuzaţiilor vechi, dar şi unele noi, pentru că mi s-a transmis verbal că ar fi şi unele noi, şi am considerat corect să mi se citeze în scris toate acuzaţiile. Nu am primit absolut niciodată vreo acuzaţie, nu am primit răspuns. Am solicitat să îmi fie schimbat acuzatorul pentru că era părtinitor şi să îmi fie oferit dreptul de a îmi alege un apărător, la care ei mă chemau deja în şedinţa de judecată să îmi aleg acolo apărător. Am considerat că maniera aceasta de judecată este foarte dubioasă“, a precizat părintele.

El a recunoscut faptul că a divorţat şi că nu a precizat acest lucru bisericii, ei aflând trei ani mai târziu, când soţia sa s-a recăsătorit, însă susţine că decizia de divorţ a fost a soţiei sale şi că el a crezut „că soţia se va întoarce şi că familia se va reface“. Întrebat dacă va face paşii necesari pentru a da dovadă de pocăinţa necesară pentru a exista şansa reluării activităţii ca preot, pr. Ioan Scurtu a specificat că „această reabilitare este doar teoretică. Pocăinţa mea ar trebui să o vadă Dumnezeu şi să o înţeleagă el, fiind singurul care mă poate repune în slujire, bineînţeles prin cei aflaţi la conducerea bisericii. Însă cred că aici s-a dorit o pocăinţă în faţa autorităţilor, şi nu în faţa lui Dumnezeu“, a spus acesta.

„Nu s-a dorit altceva decât să fiu scos din slujirea clericală“

El a mai precizat pentru „Ziarul de Iaşi“ că nu s-a prezentat la niciuna dintre întruniri pentru că a crezut că va fi judecat părtinitor şi că acest gest „nu a fost o laşitate sau o nepăsare, şi nu înseamnă că nu mi-am dorit să continui slujirea clericală“. Preotul argumentează că, în formă de pocăinţă pentru acuzaţii, a cerut să fie mutat într-un alt post de misionar în oraş, pentru a fi aproape de credincioşii care-l cunosc de la maternitate, însă nu i s-a aprobat acest lucru. El spune că s-a urmărit depunerea sa din treaptă pentru că era singura formulă legală prin care putea fi concediat de la maternitate, el fiind angajat al Ministerului Sănătăţii.

„Singura formulă pentru a putea fi demis presupunea ca eu să fiu exclus din slujirea clericală, că eu am dublă angajare - eram plătit de Ministerul Sănătăţii, ca să fiu scos din spital era nevoie ca eu să nu mai funcţionez ca şi cleric. Să zicem că s-ar fi dat o pedeapsă să stau un an la mănăstire, ar fi trebuit să mi se păstreze postul, să fie suplinit, şi apoi să mă întorc, însă nu s-a dorit altceva decât cu obstinaţie să fiu scos din slujirea clericală ca să nu mai deranjez cu cardurile, vaccinurile şi avorturile pe niciun doctor de acolo“, a completat preotul.

Cătălin HOPULELE, Mădălina OLARIU