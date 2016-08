Presa engleza dupa esecul lui West Ham in fata Astrei: "DEJA-GIU" - "Englezii au fost umiliti de un portar al oaspetilor extraordinar"

In sezonul precedent al Europa League, Astra a eliminat-o pe West Ham United in turul trei preliminar, dupa 2-2 in deplasare si 2-1 acasa, notează hotnews.ro

"DEJA-GIU", a scris The Sun, comprimand printr-un joc de cuvinte "deja-vu" si "Giurgiu". "West Ham a fost eliminata rusinos din Liga Europa. Englezii au fost umiliti de un portar al oaspetilor extraordinar, insa au ratat multe ocazii si ar fi trebuit sa beneficieze de un penalti. West Ham a parasit terenul umilita, iar visul lor european s-a naruit in mainile echipei Astra Giurgiu. Silviu Lung ne-a taiat respiratia cu interventiile sale la suturile lui Fletcher si Antonio", mentioneaza jurnalul englez, citat de News.ro.

Mirror.co.uk califica eliminarea echipei West Ham drept socanta. "In ciuda unor ocazii de aur in repriza a doua, echipa lui Slaven Bilici nu a putut sa sparga apararea oaspetilor", mentioneaza Mirror.

"West Ham a suferit o eliminare umilitoare din Liga Europa", noteaza Daily Star, adaugand ca Astra Giurgiu este o echipa mica. "West Ham a avut 17 suturi si zece cornere, dar nu a gasit plasa portii, intr-o seara frustranta pentru echipa lui Slaven Bilici", mai scrie Daily Star.

"Visul european al echipei West Ham incheiat dupa ce Teixeira a marcat pentru Astra Giurgiu", a titrat The Guardian. "Toata munca din sezonul trecut a fost in zadar. La fel si meciurile din preliminarii din aceasta vara. Tentativa echipei West Ham de a ajunge in grupele Ligii Europa s-a incheiat frustrant in fata echipei Astra Giurgiu, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce romanii au devenit prima echipa oaspete invingatoare pe London Stadium", mentioneaza The Guardian.