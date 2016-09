Presa internationala, despre ancheta DNA pe numele lui Victor Ponta. Cine ar fi intermediat vizita lui Tony Blair in Romania

Jurnalistii Associated Press au scris marti despre investigatia lansata de procurorii romani anticoruptie in cazul unor ilegalitati financiare comise de catre Victor Ponta, care ar avea legatura cu vizita pre-electorala a lui Tony Blair in Romania.

De asemenea, stirea a fost preluata de alte publicatii internationale, printre care si The Guardian, sau NY Times, care au atras atentia asupra celui de-al doilea dosar de coruptie deschis pe numele fostului prim-ministru roman.

Desi procurorii romani nu l-au indicat explicit pe fostul lider strain pentru aparitia caruia s-au platit 220.000 de euro, deputatul Sebastian Ghita a declarat ca dosarul de coruptie are in prim-plan participarea fostului premier laburist Tony Blair la conferinta de presa "Viitorul Europei in noua ordine globala".

Associated Press relateaza ca fostul premier roman si-a folosit autoritatea de lider al Partidului Social Democrat pentru a-l convinge pe Sebastian Ghita sa plateasca 220.000 de euro pentru vizita lui Tony Blair in Romania inainte de alegerile legislative din 2012. Mai mult, politicianul social-democrat a stabilit ca vizita sa fie organizata de o organizatie nonprofit si apolitica, pentru a masca faptul ca vizita are loc la initiativa partidului.

Biroul fostului premier laburist a precizat ca acesta afost invitat in Romania de catre Fundatia Multimedia pentru Democratie Locala, iar comsionul pe care l-a primit pentru discurs a fost donat in mod complet catre organizatiile de caritate ale familiei Blair.

Articolul despre punerea fostului prim-ministru Victor Ponta sub control judiciar in dosarul care vizeaza vizita din 2012 a lui Tony Blair a fost preluat si de catre Belfast Telegraph si San Francisco Chronicle.

Fostul premier Victor Ponta a fost plasat sub control judicar, pentru 60 de zile, si nu are voie sa paraseasca tara. Ponta, acuza procurorii, i-ar fi oferit un loc in parlamentul Romaniei lui Sebastian Ghita, in schimbul a 220.000 de euro.

Stirileprotv.ro