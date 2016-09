Presedintele Francois Hollande a anuntat la Bucuresti schimbarea radicala de pozitie a Frantei privind aderarea Romaniei la Schengen

Presedintele francez a citat in acest sens implementarea de catre Romania, in premiera europeana, a registrului cu numele pasagerilor (PNR), un proiect european esential in lupta anti-terorista, scrie hotnews.ro

Invocarea unor discutii la Bruxelles privind aderarea la Schengen vine pe fondul sprijinului constant pe care Comisia Europeana l-a dat aderarii Romaniei la spatiul comun, in ciuda opozitiei politice a Frantei, Germaniei si Olandei.

"Eu si Klaus Iohannis avem aceeasi prioritate: protejarea europenilor", a mai spus Hollande. "Securitatea si apararea europenilor trec prin protejarea frontierelor".

Reamintim ca Romania isi doreste din 2011 aderarea la Spatiul Schengen. Ultimul scenariu prevedea aderarea initiala a spatiului aerian, urmat de spatiul terestru.

Trebuie sa gasim o solutie la criza refugiatilor prin intermediul principiilor Schengen.

"In chestiunea Schengen, Romania e sprijinita de Franta. Am discutat azi cu presedintele Hollande, si cred ca acest demers se inscrie intr-un demers la nivel european", a spus si Klaus Iohannis la declaratia comuna cu Francois Hollande. "Romania actioneaza ca un membru de facto al Spatiului Schengen. In acest sens, e in beneficiul UE ca Romania sa vina cu expertiza ei in acest spatiu. Evident ca din motive practice acest lucru nu se poate realiza probabil dintr-o data; si, asa cum a spus si presedintele Hollande, trebuie sa facem demersurile la Bruxelles pentru a beneficia toata lumea de securitatea aeroporturilor romanesti".

"Da, ne simtim sprijinit de Franta!", a incheiat Iohannis.